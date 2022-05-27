Sadio Mane, Ballon d'Or'u kazanan ikinci Afrikalı futbolcu olmayı hedefliyor

Şampiyonlar Ligi finaline odaklanan Senegalli yıldız 27 yıldır elde edilemeyen bir başarının peşinde.

Liverpool'daki geleceği tartışılan Sadio Mane, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından "özel" bir açıklama yapacağını söyleyerek takımda kalacağını ima etti.

2016'da Southampton'dan transfer edilen ve o günden bu yana Jürgen Klopp'un en önemli kozlarından biri olan Mane, Liverpool formasıyla çıktığı 268 maçta 120 gol attı.

2021/22 sezonunda kariyerinin zirvesine çıkan Mane, Liverpool'un FA Cup'ı ve Lig Kupası'nı kazanmasında ve Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinde önemli rol oynadı.

Önümüzdeki yıl sözleşmesi sona erecek olan Mane'nin henüz Liverpool'la yeni bir anlaşma imzalamamış olması transfer söylentilerini arttırıyor.

Mane geleceğine dair konuştu

Mane'yi transfer listesine alan Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, Liverpool'a ciddi bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Fakat Mane şu anda Real Madrid ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi finaline odaklanmış durumda ve transferle ilgili soruları dev maçın sonrasına bırakıyor.

"Şu anda size verebileceğim tek cevap şu; kendimi iyi hissediyorum ve Cumartesi günkü maça odaklandım. Cumartesi günü benimle tekrar konuşursanız size duymak istediğiniz yanıtı veririm. Bu özel bir yanıt olacak."

"Duymak istediğiniz her şeyi söyleyeceğim. Şimdi kazanma zamanı, başka şeylerle ilgilenecek vakit yok. Kazanmak için gereken her şeyi yapacağım, çünkü bu takım halinde bizim en büyük hayalimiz."

Weah'tan bu yana ilk olmak istiyor

Şubat ayında Senegal milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Mane, Ballon d'Or adayları arasında anılmaya başlamıştı.

Tarihte bu ödülü kazanan tek Afrikalı oyuncu, 1995'te Ballon d'Or'un sahibi olan Liberyalı golcü George Weah.

Mane modern dönemde Afrikalı oyuncuların Ballon d'Or oylamasında göz ardı edilip edilmediği yönündeki soruyu şöyle yanıtlıyor:

"Bu doğru ve üzücü bir durum. Afrika Uluslar Kupası hayatımda kazandığım en önemli kupa. George Weah'tan bu yana hiçbir Afrikalı oyuncunun Ballon d'Or'u kazanmamış olması üzücü."

Mane, Weah'ın ayak izlerinden gitmeyi hedefliyor olsa da, bu bireysel başarıyı sadece bir bonus olarak görüyor. Senegalli yıldız için öncelik Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak.

"Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız, ardından Ballon d'Or için neler olacağını göreceğiz."

"Liverpool'daki tüm oyuncuların sezon başından bu yana bir hedefi var, bu hedef tüm kupaları kazanmak."

"Şu ana kadar iki kupa kazandık, bir tane kaybettik. Manchester City lig şampiyonluğunu sonuna kadar haketti, artık bunu arkamızda bıraktık."

"Ballon d'Or'u kazanmak benim için çok özel bir ekstra başarı olur, kazanırsam dünyanın en mutlu futbolcusu olurum."