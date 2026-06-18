Sadílek’in golü Çek Cumhuriyeti için yeterli olmadı: Güney Afrika ölümün eşiğinden döndü

Çekya ve Güney Afrika, Dünya Kupası A Grubu’nu şimdilik heyecanlı tutuyor. Atlanta’da, Bafana Bafana’ya maçın sonlarında verilen bir penaltının ardından maç 1-1 sona erdi. Çekya ve Güney Afrika’nın şu anda her ikisinin de birer puanı var. Güney Kore ve Meksika daha sonra karşı karşıya gelecek ve her ikisinin de şimdiden üç puanı var.

Maçın daha beşinci dakikasında Çekya öne geçti. Sadilek, ceza sahası içinde ustaca pasla buluştu ve yakın mesafeden şutunu ağlara gönderdi: 1-0. Bu gol, PSV ve FC Twente'nin eski oyuncusu için milli takımdaki ikinci golü oldu.

Erken gelen açılış golünün ardından Güney Afrika kendini gösterdi. Oswin Appollis uzak mesafeden şut çekti, ancak bloklanan şutu az farkla dışarıya süzüldü.

İlk yarının sonunda, genel olarak oldukça sönük geçen devrede seyirciler bir an için heyecanlandı. PSV kalecisi Matej Kovar’ın bir ortayı kolayca yakalayabileceği görünüyordu, ancak aniden topu elinden kaçırdı ve Güney Afrika’ya bir fırsat verdi. Kovar için şans eseri, olay zararsız atlatıldı.

Çekya, ikinci yarıya hızlı başladı. Lukás Cerv’in uzak mesafeden attığı şut ve Patrik Schick’in kafa vuruşuyla iki kez 2-0’a çok yaklaştı, ancak kaleci Ronwen Williams kurtarışlar yaptı.

İkinci yarıda Güney Afrika golü zorlamaya çalıştı. Milli takım teknik direktörü Hugo Broos, herkesin şaşkınlığına neden olacak şekilde, Burnley'li forvet Lyle Foster hariç tüm forvetlerini oyuna soktu.

Sonuçta Güney Afrika’nın Foster’a ihtiyacı olmadığı ortaya çıktı. Pavel Sulc, ceza sahası içinde bir şutu engellemeye çalışırken top koluna çarptı ve bunun üzerine penaltı kararı verildi.