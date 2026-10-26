Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, içinde bulunduğu mevcut durum nedeniyle teknik direktörü Michael Carrick'e ve takımın taraftarlarına dolaylı bir mesaj gönderdi.

Manchester United kaptanı, pazar günü Old Trafford'da Bournemouth karşısında alınan 3-0'lık ağır mağlubiyette oyuna girmeyen yedeklerden biriydi.

Teknik direktör Michael Carrick, geçen hafta Como'ya 4-1 kaybedilen maçın ardından teknik direktörün taktiklerini eleştiren Fernandes'i kadro dışı bırakma cesur kararını aldı.

Bu, 32 yaşındaki Portekizli oyuncunun 2020 yılında Manchester United'a katılmasından bu yana Premier Lig maçında yedek kulübesinde oturduğu yalnızca altıncı seferdi.

"The Sun" gazetesine göre Bruno Fernandes, "sadık" insanların "artık umursamadıkları noktaya itilmesi" ile ilgili gizemli bir Instagram paylaşımını beğendi.

Bazıları, sosyal medyadaki bu son beğenisini, mevcut durumu göz önüne alındığında kasıtlı bir mesaj olarak değerlendirdi.

Paylaşımda, aşağıdaki tepeden yuvarlanıp bir köyü yok etmesi planlanan bir kayayı taşıyan dev bir taş heykel görülüyor.

Fotoğrafın üst kısmında şu sözler yazılıydı: "Sadık insanı artık umursamadığı noktaya itmeyin."

Paylaşımın ilk bölümünde şunlar yer alıyordu: "Her şeyi bir arada tutan kişi, genellikle hiç kimsenin halini hatırını sormayı düşünmediği kişidir."

Paylaşımın yazarı şöyle devam etti: "Her ailenin, her arkadaş grubunun ve her takımın böyle biri vardır. Ne olursa olsun daima hazır bulunan kişi. Dinleyen, düzelten, hataları örten ve herkesin fark ettiğinden çok daha fazlasını yüklenen kişi. Bundan şikayet etmezler; sadece işleri ayakta tutmaya devam ederler, çünkü doğaları böyledir."

Şöyle devam etti: "Ama sadık insanlar inkarla karşılaşır ve yaptıkları her şey herkesten daha hızlı bir şekilde olağan kabul edilir. Çabaları kendiliğinden olan bir şey gibi görülmeye başlanır ve sabırları zayıflık olarak yorumlanır."

Devamında: "İnsanlar onlara baskı yapar, onlardan alır ve sabırlarını sınar; daima orada olacaklarını varsayarlar, ta ki o gün gelene ve öyle olmayana kadar. Büyük bir kavga ya da dramatik bir çekilme olmaz; sadece sessizce umursamayı bırakırlar, denemeyi bırakırlar ve her şeyi bırakırlar. Ve taşıdıkları her şey çöker ve onlarla birlikte yere düşer."

Şöyle bitirdi: "Çoğu insan, birinin taşıdığı yükün ne kadar ağır olduğunu, o kişinin nihayet o yükün düşmesine izin verdiği güne kadar asla fark etmez."

Fernandes, Manchester United'ın en öne çıkan oyuncusu

Fernandes, kulüpteki altı yılının büyük bölümünde Manchester United'ın en öne çıkan oyuncusu oldu; 334 maçta 111 gol attı ve United'ın Premier Lig'de üçüncü olduğu geçen sezon Profesyonel Futbolcular Birliği'nin Yılın Oyuncusu ödülünü kazandı.

Ancak taraftarlar, Bournemouth maçının ardından Carrick'i saha dışında tezahüratlarla desteklerken oyunculara yüksek sesle yuhalayarak kimlere öfkelendiklerini açıkça ortaya koydu.

Carrick'in şu anda görevden alınmanın eşiğinde olduğu ve Eddie Howe'un onun yerine geçmek için adaylar arasında bulunduğu düşünülüyor.