Sadık Çiftpınar: "Muriqi'nin arkasına geçtiğiniz zaman topu göremiyorsunuz!"

Sadık Çiftpınar, verdiği bir röportajda merak edilen sorulara yanıt verdi.

forması giyen Sadık Çiftpınar, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Sadık antrenmanlarını online olarak sürdürüklerini belirtirken, "Fizyoterapistlerimiz ve hocalarımızın hazırladığı program doğrultusunda antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Kulübümüz bize gerekli ekipmanları temin etti. Antrenmanım 2.5 saate yakın sürüyor. Koşu bandında yarım saatlik bir çalışmam oluyor. Liglerin ertelenmesi, sürecin uzaması benim açımdan biraz daha iyi oldu." dedi.

Sezon ortasında dizinden ağır bir sakatlık geçiren Sadık, iyileşme süreci hakkında ise şöyle konuştu: "Bu sakatlığın protokolü, 6 aydan önce takıma dönülmemesi konusunda. Yeni bağın koordinasyonu yakalaması kolay olmuyor. 4.5 ay oldu, önümde 1.5 aylık daha bir süreç var. Belki bu sezon bitmeden bile takıma dahil olabilirim."

Daha fazla takım

"Hedefimiz Kupası"

Başarılı savunma oyuncusu, bu sezon ligdeki performanslarını da değerlendirirken, "Bu sezon bizim dışımızda gelişen olaylar da oldu. Ne olursa olsun sahaya Fenerbahçe formasıyla çıkıyorsak, tüm maçları kazanmamız gerekiyor. Çok üzgünüz, şampiyonluğu hak ettiğimizi oynadığımız futbolla ortaya koymuştuk. Önümüzde bir kupa var. Sezonu Türkiye Kupası'yla kapatmak gibi bir hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

"Hayalim gerçekleşti, şimdiki hedefim..."

27 yaşındaki oyuncu kariyer hedefleriyle ilgili ise şöyle konuştu: "Futbolcu olmak başlı başına bir hayaldi ve bu hayalin de en üst noktasında Fenerbahçe forması giymek vardı. Bundan sonraki süreçte en büyük hedeflerimden birisi, Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar kazanmak ve kupalar elde etmek."

Karantina günleri hakkında

Sadık Çiftpınar, evde geçirdiği zamanla ilgili de konuşurken, "Maç haftalarında neredeyse 3-4 gün evden uzak kalıyorsunuz. Şimdi aileme daha çok vakit ayırabiliyorum. Ailevi bağların tekrardan güçlenmesi açısından herkes için iyi oldu. Görüntülü antrenman yaptığımız için herkes birbirini görüyor. Bazen toplantılar yapıyoruz. Takım arkadaşlarımı çok özledim, bazen onlardan ayrı antrenman yapıyorum. Hepsinin yeri bende çok ayrı, inşallah yakın zamanda onlarla da kavuşuruz. Mutfak konusunda becerili değilim ama eşime elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Masa silmekte çok iyiyim. Kahvaltılarda omlet-menemen yapmaya çalışıyorum. Kendi ekmeğimizi de yapmaya başladık." dedi.

En beğendiği forvetler

Sadık, Süper Lig'de en çekindiği golcüler hakkında sorulan bir soruya da şöyle yanıt verdi: "Eğer günümdeysem, hiçbir oyuncudan çekinmem. Elimden geleni yapmaya çalışırım. Vagner Love inanılmaz bir santrfordu, beni zorluyordu. Beşiktaş döneminde Cenk Tosun'u çok beğeniyordum. 'da oynayan Rodallega da çok güçlü bir santrfor. Bizim takımdan Vedat Muriqi'i de çok beğeniyorum. Muriqi'nin arkasına geçtiğiniz zaman topu göremiyorsunuz!"