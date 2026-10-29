Sadece zaman meselesi: Chelsea'nin yıldızı Alonso yüzünden ayrılmak istiyor

Chelsea'nin Brezilyalı yeteneği Estevao Willian, İspanyol teknik direktör Xabi Alonso tarafından kadro dışı bırakılması nedeniyle önümüzdeki dönemde Londra kulübünden ayrılmayı düşünüyor.

Joao Pedro ve Cole Palmer ikilisinin yokluğuna rağmen Estevao, dün çarşamba günü İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda Liverpool karşısında oynanan ve Liverpool'un penaltılarla kazandığı maçta forma giymedi.

İngiliz "The Sun" gazetesinin aktardığına göre, Brezilyalı kanat oyuncusu, kendisinin özel bir yeteneğe sahip olduğunu düşünen birçok Chelsea taraftarının beğenisini topluyor ve taraftarlar onun yedek kulübesine hapsolmak yerine sahada parladığını görmek istiyor.

Estevao bu sezon yalnızca 163 dakika oynadı; bunun 125 dakikası Carabao Kupası'nda geçti. Ancak Anfield'da Alonso'nun onu oyuna dahil etmemeyi tercih etmesiyle bu seri sona erdi.

Gazete şunları ekledi: "Chelsea'deki şansı değişmediği sürece, Estevao'nun yeni fırsatlar aramasının yalnızca an meselesi olduğu görülüyor."

Xabi Alonso, Liverpool maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Brezilyalı milli oyuncunun sınırlı oyun süresiyle ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi: "Durumunu anlıyorum ve kesinlikle daha mutlu olabilirdi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Her oyuncu oynamak ister ve takımın bir parçası olmak ister. Bazı heyecanlı maçlar oynadık ve her oyuncu fırsatını bulacak. Estevao'nun da fırsatını bulacağından eminim. Bu benim sorumluluğum ve bununla ilgilenmemiz gerekiyor."