Sadece zaman meselesi: Barcelona'nın kararı Torres'i Saint-Germain'in kapısına getirdi

Barcelona forveti Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e transferi, Barcelona'nın son kararının ardından yalnızca zaman meselesi haline gelmiş görünüyor.

Daha önceki haberler, Paris Saint-Germain'in İspanyol Ferran Torres'in transferi konusunda Barcelona ile prensipte anlaşmaya vardığını doğrulamıştı.

Son birkaç saatte Paris ve Barcelona yetkilileri arasında son derece yoğun görüşmeler yaşandı; bu görüşmelerde teklifler, karşı teklifler ve ince detaylara ilişkin tartışmalar yer aldı ve nihayet transferi fiilen sonuçlandıran bir mutabakata varıldı.

Öte yandan "Mundo Deportivo" gazetesi bugün perşembe günü, Barcelona'nın Ferran Torres'in perşembe sabahı üst üste ikinci gün antrenmanlara katılmamasına izin verme kararı aldığını belirtti.

Dün çarşamba günü Hansi Flick'in antrenmanlarına dönmesi planlanan 26 yaşındaki forvet, aynı anda Fransız kulüple görüşmeler yürüten Katalan kulübün onayıyla Paris Saint-Germain'e transfer işlemlerini tamamlıyor.

Hatırlatmak gerekirse, Pau Cubarsí, Dani Olmo ve Lamine Yamal dün antrenmanların başında gruba çoktan katılmıştı; ancak Pedri González, saha çimlerine adım atmadan spor salonundaki çalışmalarını sürdürdü.

Marc Casadó, Héctor Fort, Jofre Torrents, Toni Fernández, Guille Fernández ve Toni Fernández ise gelecekleriyle ilgili bir çözüm beklerken gruptan ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyor; bu, onlar açısından karmaşık bir durum.

Hâlâ Flick'in yönetimi altında bulunan yedek takım oyuncularının listesinde, aynı zamanda Almería'ya transfer olmaya yakın olan kaleci Aaron Yakubetiviç, stoper Álvaro Cortés, sağ bek Xavi Espart, sol bek Jordi Pesquer, orta saha oyuncuları Ibrima Toncara, Aurin Guren ve Bryan Fariñas ile forvet Hamza Abdelkerim yer alıyor.