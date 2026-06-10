Senegal milli takımı, 2026 Dünya Kupası finallerine hazırlık kapsamında Çarşamba günü (GMT saatine göre) sabahın erken saatlerinde ABD'nin San Antonio kentindeki Toyota Field stadyumunda Suudi Arabistan ile oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kalarak bir kez daha galibiyet elde edemedi.

Teranga Aslanları, bir önceki hazırlık maçında ABD'ye 3-2 yenilmişti.

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Senegal milli takımı, 1994 (iki beraberlik) ve 2000 (iki beraberlik) yıllarından sonra, tarihinde üçüncü kez büyük bir turnuvada (Afrika Uluslar Kupası veya Dünya Kupası) önceki iki maçında galibiyet alamadı. Bu iki olayda da Senegal, Afrika Uluslar Kupası'na hazırlanıyordu.

Ayrıca bu beraberlik, teknik direktör Pape Thiaw yönetimindeki Senegal için ilk iki maçlık galibiyetsiz seriyi temsil ediyor.

Senegal milli takımı, Dünya Kupası'nın ilk turunda Fransa, Norveç ve Irak ile birlikte 9. grupta mücadele edecek.

Suudi Arabistan milli takımı ise İspanya, Yeşil Burun Adaları ve Uruguay ile birlikte 8. grupta yer alacak.