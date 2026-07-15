Sadece üç kara aslanın bildiği bir uğursuzluk… Arjantin, İngiltere’ye Hırvatistan kabusunu hatırlatıyor

İngiltere milli takımının 2026 Dünya Kupası finaline yükselme hayali, bugün Çarşamba akşamı Atlanta’da oynanan yarı final maçında Arjantin’e 1-2 yenilmesinin ardından yeni bir kabusa dönüştü.

İngiltere milli takımı, ikinci yarının başlamasından 10 dakika sonra Anthony Gordon'un attığı golle öne geçti, ancak "Üç Aslanlar", Latin rakibinin son dakikalarda attığı iki golle skoru tersine çevirmesi üzerine avantajını kaybetti.

"Opta" ağına göre, 21. yüzyılda yarı finalde ilk golü atan ancak Dünya Kupası finaline yükselemeyen sadece iki durum yaşandı.

Ağ, her iki durumda da İngiltere milli takımının yer aldığını belirtti.

Bugünkü maçtan önce de İngiltere milli takımı, 2018 Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan karşısında üstünlüğünü koruyamamıştı.

O maçta İngiltere, Kieran Trippier’in golüyle öne geçmişti, ancak Ivan Perišić ve Mario Mandžukić’in golleriyle 1-2 mağlup olmuştu; bu, bugünkü maçın sonucuyla aynıydı.