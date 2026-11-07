Sadece takım değil: İttihad taraftarı da Roshn Ligi'ne en kötü başlangıcını yapıyor

Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin bu sezonki başlangıcında yalnızca İttihad takımı belirgin bir şekilde zorlanmadı; taraftarları da ona bu durumda eşlik etti.

İttihad, Roshn Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı, ancak son dönemde bazı tökezlemeler yaşadı. Bunların en dikkat çekeni, Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nde Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain karşısında alınan 4-1'lik yenilgi öncesinde Abha ile yapılan beraberlikti.

"Dorina Gheyr" programına göre, İttihad taraftarları da takımın kendi sahasında oynadığı ilk 5 maçın ardından Roshn Ligi'ndeki son 5 yılın en kötü başlangıcını gerçekleştirdi.

Bu sezon kendi sahasında oynanan maçlara yalnızca 103 bin 215 taraftar geldi; bu, 2021-2022 sezonundan bu yana en düşük rakam.

Gelecek maçlar ALK Premier Lig 12:00 ITT

O tarihten bu yana en kötü rakam 2023-2024 sezonunda gerçekleşmişti; o sezon 128 bin 288 taraftar gelmişti. Ardından 2022-2023 sezonunda 147 bin 209 taraftar gelmişti.

En iyi rakam ise geçen sezon kaydedilmişti; o sezon 199 bin 657 taraftar gelmişti. Onu, 193 bin 372 taraftarın geldiği bir önceki sezon takip ediyordu.

İttihad'ın, 12 hafta geride kalırken Suudi Arabistan Ligi puan tablosunda dördüncü sırada yer aldığını, lider Al Hilal'in 6 puan gerisinde bulunduğunu ve her iki takımın da ertelenmiş birer maçının kaldığını hatırlatalım.