Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, pazar günü Luis Aragones'in tüm zamanların La Liga galibiyet rekorunu kırdıktan sonra takımını aşırı savunmacı olarak nitelendiren eleştirmenlere yanıt verdi. Arjantinli teknik adam, Getafe deplasmanında alınan rahat 3-0'lık galibiyetle İspanya'nın en üst ligindeki 345. zaferine ulaştı ve kulübün merhum efsanesine ait 344 galibiyetlik rekoru geride bıraktı.

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Arjantinli teknik adam kulüp efsanesini geride bıraktı

Simeone, La Liga'daki 345. galibiyetini henüz 567. maçında aldı. Böylece Aragones'in 2004'teki son galibiyetinden önce 344 galibiyete ulaşmak için oynadığından 189 maç daha azına ihtiyaç duydu. Alex Baena ve Johnny Cardoso'nun golleri Atletico'yu devre arasında rahat bir konuma taşıdı. İki golün asistini de Julian Alvarez yaptı . Djene Dakonam'ın Alexander Sorloth'a yaptığı faul nedeniyle VAR incelemesinin ardından oyundan atılmasından sonra Alejandro Grimaldo, maçın sonlarında penaltıdan bir gol daha attı.

Simeone savunmacı futbol etiketini reddetti

Maçın ardından bu dönüm noktasını değerlendiren Simeone, başarının kendisi için çok şey ifade ettiğini kabul etti: “Bu beni mutlu ediyor. Genellikle beni mutlu eden pek fazla şey bulamam ama bunun arkasında inanılmaz bir emek var.”

2011'de göreve başlamasından bu yana Atletico'nun oyun tarzını önemli ölçüde değiştirmesine rağmen teknik adam, taktikleriyle ilgili bildik iğnelemelerle hâlâ karşılaşıyor. İspanyol televizyon kanalı Movistar'da bu eleştirilere değinerek şunları ekledi: “Bir de sürekli karşılaştığımız eleştiriler var. Bunlara fazla değer vermiyorum ama not ediyorum.

“Sanki her zaman sadece savunma yapmak için oynuyormuşuz gibi savunmacı bir takım olduğumuz anlatılıyor. Sadece savunma yaparak 345 maç kazanamazsınız. Bu mümkün mü ki?”

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Atletico'daki sıra dışı döneminin temelinde istikrar var

Yaklaşık 15 yıl önce zor günler geçiren bir kulübün başına geçen Simeone, sekiz kupa kazanırken Real Madrid ve Barcelona'nın üstünlüğünü sarsarak Atletico'yu İspanyol futbolunun köklü üçüncü gücüne dönüştürdü. Rakip teknik adamların galibiyet yüzdeleri daha yüksek veya kazandıkları kupa sayısı daha fazla olabilir, ancak çok azı onun en üst düzeydeki direnci ve istikrarıyla boy ölçüşebilir.

Görev süresinin en derin yaraları olan, Real Madrid'e karşı kaybettiği iki Şampiyonlar Ligi finali bile onu yolundan döndüremedi. Bu finallerin birini penaltılarda, diğerini ise uzatma dakikalarında gelen beraberlik golünün ardından oynanan ekstra sürede kaybetti. Siyah giyen teknik adam, kenar çizgisindeki yoğun enerjisini koruyarak Aragones'in rekoru kırmasından 22 yıl sonra tüm zamanların rekorunu bir Atletico efsanesinden diğerine taşıdı.

Atletico, La Liga liderinin peşinde

Pazar günkü sonuç, ligdeki son dokuz maçta sekizinci galibiyet anlamına geldi ve Atletico'yu 31 puana taşıdı . Atletico, Real Madrid'in sadece iki, lider Barcelona'nın ise beş puan gerisinde. Baena, Alvarez ve Cardoso arasındaki uyumla Simeone'nin takımı kış fikstürüne girerken önemli bir ivme yakaladı. Bu güçlü seriyi ciddi bir şampiyonluk yarışına dönüştürmek istiyorlarsa hücumdaki bu etkinliği sürdürmeleri hayati önem taşıyacak.