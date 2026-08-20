Senegal Futbol Federasyonu, Fransız Patrick Vieira'yı "Teranga Aslanları"nın başına getirdiğini açıklamasının ardından yeni teknik direktörünün kimliğini kesin olarak belirlemiş gibi görünüyordu. Ancak federasyon içinden gelen açıklamalar, iki taraf arasındaki anlaşmanın henüz son aşamasına ulaşmadığını ortaya koyunca dosyayı yeniden açtı.

Senegal Futbol Federasyonu yürütme kurulu üyesi Bakary Cissé, "RFM" radyosuna yaptığı açıklamada Vieira ile yapılan anlaşmanın hâlâ ilkesel düzeyde olduğunu belirterek, sözleşmenin hukuki yönlerine ilişkin görüşmelerin henüz sonuçlanmadığını vurguladı.

Cissé şunları söyledi: "Patrick Vieira ile ilkesel bir anlaşmamız var." Ardından şunu ekledi: "Hukuki şartlara ilişkin görüşmeleri sürdürüyoruz."

Kesin imza değil, ilkesel anlaşma

Yürütme kurulu üyesinin açıklamaları, Senegal Federasyonu'nun Vieira'yı milli takımın yeni teknik direktörü olarak açıkladığı sırada sözleşmenin tüm hukuki detaylarının henüz kesin olarak sonuçlandırılmadığı anlamına geliyor.

Bu anlatı doğrulanırsa, federasyonun açıklaması görüşmelerin tamamlanmasından önce gelmiş olacak. Bu adım kurumu zor bir durumda bırakabilir, çünkü "ilkesel anlaşma" resmi ve nihai imza düzeyine ulaşmıyor.

Sözleşme maddeleri tam olarak onaylanmadığı sürece, iki taraf anlaşmanın genel hatları konusunda mutabakata varmış olsa bile, durumun değişmesi ihtimali teorik olarak var olmaya devam ediyor.

Vieira'nın sessizliği soru işaretleri doğuruyor

Belirsizlik, Vieira'nın kendi tutumu nedeniyle daha da artıyor; zira Fransız teknik adam, federasyonun açıklamasından bu yana Senegal Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilmesiyle ilgili doğrudan hiçbir açıklama yapmadı.

Senegal'de bulunduğu sırada eski teknik direktör, gezisinden birkaç fotoğraf paylaştı. Bunların arasında Bandia Rezervi'ne yaptığı ziyarette ailesinin fotoğrafları da yer alıyordu ve "İnstagram" paylaşımlarından birine "Teranga Aslanları" ifadesini ekledi.

Ancak işin ilginç yanı, fotoğrafların Sadio Mané önderliğindeki Senegal Milli Takımı'nın yıldızlarına değil, bir safari gezisi sırasında çekilmiş gerçek aslanlara ait olmasıydı. Bu da ifadenin resmi bir görev açıklaması olmadan birden fazla yoruma açık hale gelmesine yol açtı.

Ardından Vieira, dedesinin kökeninin dayandığı ülke olan Cape Verde'yi ziyaret etti; ancak şimdiye kadar Senegal Federasyonu ile sözleşmesinin resmi olarak tamamlandığını doğrulayan herhangi bir detay açıklamadı.

Bu sessizlik, anlaşmanın henüz kesin olarak kapatılmadığına işaret eden Bakary Cissé'nin açıklamalarıyla uyumlu görünüyor.

Kolay geçmeyen görüşmeler

Vieira ile anlaşmaya varmak kolay olmadı; zira görüşmeler, ilkesel anlaşma aşamasına gelinmeden önce birçok anlaşmazlık noktasına sahne oldu.

Fransız teknik adam başlangıçta aylık 100 bin euroya yakın bir maaş talep ediyordu. Ardından, aylık yaklaşık 35 milyon Afrika frangı almasını öngören ve ilk taleplerinin biraz üzerinde kalan bir uzlaşmaya varıldı.

Ayrıca Vieira'nın seçilmesi ve teknik ekibinin oluşturulması da federasyon içinde tartışmalara yol açtı; zira Abdoulaye Fall ona geniş bir bağımsızlık marjı tanımak isterken, yürütme kurulu tarafından çekincelerle karşılaştı.

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