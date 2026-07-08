Sadece onun adının yer aldığı bir negatif liste… 500 dakikalık Dünya Kupası performansı, Cristiano Ronaldo’nun yetersizliğini ortaya koyuyor

Yeni bir istatistik, Portekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo’nun son iki Dünya Kupası turnuvasında – 2022’de Katar’da ve 2026’da ABD, Kanada ve Meksika’da – yaşadığı başarısızlık durumunu ortaya koydu.

Ronaldo, Portekiz milli takımı 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fas'a, 2026 Dünya Kupası'nda ise son 16 turunda İspanya'ya yenilerek turnuvadan elendikten sonra, Dünya Kupası şampiyonluğu hayaline ulaşamadı.

Ancak Ronaldo’nun sıkıntısı sadece mağlubiyetlerle sınırlı kalmadı; her iki turnuvada sergilediği bireysel performanslar da onu, kendisinden başka hiçbir oyuncunun yer almadığı olumsuz bir listeye soktu.

"DAZN" ağına göre, Ronaldo son iki Dünya Kupası turnuvasında 500 dakikadan fazla süre almasına rağmen tek bir çalım bile yapamayan tek oyuncu oldu.

Daha önceki basın haberleri, Portekizli yıldızın, 32'li turda Arjantin karşısında bir dripling yapmayı başaran Kap Verde kalecisi Vizinha'dan bile daha az dripling yaptığına işaret eden başka bir istatistiği ortaya koymuştu.

Ronaldo’nun, 2026 Dünya Kupası’na veda ettikten sonra uluslararası futboldan emekli olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapmadığı belirtiliyor; ancak kız kardeşi, bu turnuvanın “Avrupa’nın Brezilya’sı” olarak anılan takımdaki kariyerinin sonuncusu olabileceğini kabul etmişti.