Lionel Messi, Ürdün’e attığı golle tarihe geçti, ancak Kane de adını tarih kitaplarına yazdırdı. İngiltere’nin forveti, Panama’ya attığı golle Gary Lineker’i geride bıraktı.

İngiltere, grup aşamasının son maçında Panama'yı 2-0 mağlup etti ve böylece The Three Lions, 7 puanla L Grubu'nu birinci sırada tamamladı. Thomas Tuchel'in takımı, bir sonraki turda DR Kongo ile karşılaşacak. Bu maç 1 Temmuz'da oynanacak.

İngiltere’nin büyük süper yıldızı, Gana’ya karşı oynanan ikinci maçta gol atamamasının ardından Cumartesi gecesi geç saatlerde bir kez daha fileleri havalandırmayı başardı. Hırvatistan’a karşı oynanan açılış maçında ise iki golle hızlı bir başlangıç yapmıştı.

Bayern Münih’in forveti, 67. dakikada Jude Bellingham’ın ortasını ustaca kafayla ağlara göndererek tüm şüpheleri ortadan kaldırdı: 0-2. Böylece Dünya Kupası’ndaki gol sayısını 11’e çıkaran oyuncu, Lineker’i geride bıraktı.

Bir gol ve bir asistle İngiltere için büyük katkı sağlayan Bellingham, takım arkadaşını övgüyle anıyor. Ona göre Lewandowski, “tüm zamanların en iyi İngiliz oyuncusu”, diye belirtti karışık bölgede.

"Şu anki performansı inanılmaz. Ondan asla şüphe edilmez: oyuna dahil olsun ya da olmasın, fark yaratabileceğini biliyoruz - ve bugün de bunu yaptı," dedi Bellingham.

Ancak bu golle tüm rekorlar kırılmadı. Bu, Kane’in sezonun yetmişinci golüydü. Bu kişisel rekorla, Cristiano Ronaldo’yu (2011/12 sezonunda 69 gol) geride bıraktı.

Sadece Messi, 2011/2012 sezonunda 82 gol atarak daha fazla gol kaydetmişti.