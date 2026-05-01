Sadece Kooora için.. Luka Zidan’ın dönüş tarihinin açıklanması ve Dünya Kupası’ndaki durumu

Bir kaynak, Granada ve Cezayir Milli Takımı kalecisi Luka Zidane’ın, İsviçreli Vladimir Petkoviç’in (Çöl Savaşçıları’nın teknik direktörü) küresel organizasyon öncesinde endişelenmesine yol açan sakatlığının ardından 2026 Dünya Kupası’na yetişme konusundaki tutumunu açıkladı.

27 yaşındaki Luka Zidane, geçen pazar günü İspanya ikinci ligi maçında takımının Granada’nın Almeria’ya karşı oynadığı karşılaşmada yüzünden ağır bir sakatlık yaşadı.

Efsane Zinedine Zidane’ın oğlu, bir korner sonrası ikili mücadele sonucunda baş dönmesi yaşarken sahadan çıktı; ağzında kan da görüldü ve bu durum hastaneye kaldırılmasını gerektirdi.

Bu sakatlık, 11 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenmesi planlanan Dünya Kupası’ndan yaklaşık bir buçuk ay önce, Cezayir Milli Takımı için hassas bir zamanda geldi.

Daha sonra Granada, resmi bir açıklamada tıbbi kontrollerin Zidane’ın çene ve çene ucunda kırık olduğunu ve bunun cerrahi müdahale gerektirdiğini doğruladığını, dönüş tarihi belirtmeden duyurdu.

"Luka Zidane Dünya Kupası’nda oynayacak"

Luka Zidane’a yakın bir kaynak, bugün cuma günü Kooora’ya özel açıklamalarda bulunarak, "Kaleci, Cezayir Milli Takımı ile Dünya Kupası’na katılmak için hazır olacak" dedi.

Adının açıklanmasını istemeyen kaynak, Luka’nın en fazla 3 ya da 4 hafta içinde döneceğini ve 31 Mayıs’ta Sporting Gijón’a karşı oynanması planlanan, Granada’nın bu sezon ligdeki son maçına yetişebileceğini ekledi.

Kaynak, Cezayirli kalecinin kariyerinde ilk kez Dünya Kupası’na katılmaya hazır olduğundan emin olduğunu vurguladı.

Öte yandan Luka, "Instagram" hesabı üzerinden, "Ameliyat iyi geçti, korku zarardan daha büyüktü, sahalara çok yakında döneceğim" dedi.

Zidane son dönemde Cezayir Milli Takımı’nın temel direklerinden biri haline geldi; özellikle Fas’ta düzenlenen 2025 Afrika Uluslar Kupası’ndaki parıltısının ardından, turnuvada oynadığı 4 maçın 3’ünde kalesini gole kapattı.

Çöl Savaşçıları Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası’na onuncu grupta katılmaya hazırlanıyor; bu grupta son şampiyon Arjantin’in yanı sıra Ürdün ve Avusturya da yer alıyor.

Cezayir Milli Takımı, 17 Haziran günü şafak vakti Arjantinli rakibiyle karşılaşarak yolculuğuna başlıyor.

