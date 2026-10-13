Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde Viking Stavanger deplasmanında unutmak isteyeceği bir ilk yarı geçirdi. Henüz iki dakika dolmadan, Manuel Neuer'in yerine kaleyi koruyan Jonas Urbig'in kalesinde ilk gol geldi: Kornerin ardından ceza sahasının ortasında rakiplerinden sıyrılan Gianni Stensness, kafayla topu sağ köşeye gönderdi. Üstün oynayan Münih ekibi için işler, Norveç'in büyük sürpriz adayı devre arasından önce farkı artırınca daha da kötüleşti. Harika bir kontratağın ardından Nathaniel Brown'ı akıllıca geçen Peter Christiansen, 20 metreden yerden yaptığı düzgün vuruşla golü buldu.

Bayern Münih yöneticileri Max Eberl ve Jan-Christian Dreesen tribünde taş kesilmiş ifadelerle otururken, televizyon yorumcusu Christoph Kramer açık konuştu. Kramer'e göre 1-0'lık gol, "coşku için tam bir afrodizyak"tı ve Bayern açısından kolayca önlenebilirdi.

2014 dünya şampiyonu, öncelikle "Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih'in son yıllardaki oyun tarzının büyük bir hayranı" olduğunu vurguladı. Ancak şöyle devam etti: "Özellikle deplasmanda, ilk dakikalarda stadın heyecanını söndürmek ve gerektiğinde topları tribüne vurmak gerekir. Sadece ilk dakikalarda! Böylece bütün stadın kazanabileceğine güçlü biçimde inandığı bir duruma düşmezsiniz."

Ancak Bayern, daha başından itibaren Viking'in baskısından pas yaparak çıkmaya çalıştı. Bu plan hemen ters tepti: Stoper Min-jae Kim, ilk dakikada ileri çıkan ev sahibi oyuncuların baskısı karşısında korner bayrağının yanında topu kaybetti. Ardından gelen ortayı Jonathan Tah kornere gönderdi ve bu korner golle sonuçlandı.

Bayern, sonrasında üstünlüğüne rağmen az sayıda tehlikeli pozisyon üretebildi. Bu nedenle Kramer, Stavanger'in "burada 2-0 önde olmasının hiç de fazlasıyla haksız olmadığını" söyledi. Eski futbolcuya göre başlıca sorun, oyun kurulumundaki yaratıcılık eksikliğiydi.

Getty Images

Kramer, "Upamecano bir stoper olsa da hücumda Bayern Münih'in oyununa katkı sağlayabilir" dedi. Nitekim Kompany, ikinci yarının başında Fransız oyuncuyu sahaya sürdü. Ismael Saibari ve Alphonso Davies de oyuna girdi.