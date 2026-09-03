Barcelona, yaz transfer döneminin kapılarını kapatmasının ardından en parlak genç yeteneklerinin geleceğini güvence altına almak için harekete geçti.

İspanyol Marca gazetesi, Deco liderliğindeki sportif direktörlüğün, en umut vaat eden 3 oyuncuyu yeni sözleşmeler ve yüksek serbest kalma bedelleriyle koruma altına almak amacıyla "Kalkan Operasyonu" olarak nitelendirdiği girişimi başlattığını ortaya koydu.

Barcelona yaz transfer dönemini beş oyuncuyla anlaşarak tamamlamış, ayrıca yüksek maaşlı bir dizi oyuncudan da kurtulmuştu; bu da kulübün, takımın geleceğini temsil ettiğini düşündüğü oyuncularının sözleşme yenileme dosyasını açmasına imkan tanıdı.

Bu listenin başında, son aylarda dikkatleri üzerine çeken Mısırlı Hamza Abdülkerim geliyor. Barcelona, oyuncunun Mısır Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndaki katılımının ardından 1,5 milyon euro karşılığında sözleşmesini kalıcı satın alma maddesini devreye sokmuştu; oyuncu daha sonra çıkışını sürdürerek yeni sezon hazırlık döneminde takımın gol kralı oldu.

Marca gazetesine göre Katalan kulübü, Mısırlı forvetin sözleşmesini büyük ölçüde iyileştirmeye hazırlanıyor; serbest kalma bedeli 15 milyon eurodan 150 milyon euroya yükseltilecek. Bu adım, yönetimin oyuncunun potansiyeline duyduğu güveni ve onu Avrupa kulüplerinin iştahından koruma isteğini yansıtıyor.

Hamza, projenin kapsadığı tek oyuncu olmayacak; zira Barcelona, orta saha oyuncusu Marc Bernal'in sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatmak ve maaşını artırmak için de çalışıyor. Deco, oyuncuya Rodri ile anlaşmanın takım içindeki konumunu ya da kariyerini etkilemeyeceğini teyit etmişti.

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"Kalkan Operasyonu" ayrıca, hazırlık döneminden bu yana kendini güçlü biçimde kabul ettiren ve sezonun başında A takımda yerini sağlamlaştırmayı başaran genç sol bek Xavi Espart'ı da kapsıyor. Bu durum kulübü, halihazırda 2028 yılına kadar süren sözleşmesini iyileştirme konusunda hızlı davranmaya itti.

İspanyol gazetesi, Barcelona'nın transfer görüşmelerine ve takımdan ayrılanlara odaklanmak amacıyla sözleşme yenileme müzakerelerini transfer döneminin kapanmasının ardına ertelemeyi tercih ettiğini, şimdi ise ilgisini önümüzdeki yıllarda takım projesinin temel taşı olarak gördüğü en parlak genç yeteneklerinin geleceğini güvence altına almaya yönelttiğini vurguladı.

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