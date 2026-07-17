Sadece golcü değil… Deschamps’ın hayali, Mbappé’yi kadro dışı kalma tehlikesinden kurtarıyor

Fransa Milli Takımı’nın yıldızı Kylian Mbappé, teknik direktörü Didier Deschamps’ın 2026 Dünya Kupası’nda Amerika, Kanada ve Meksika’da İngiltere ile oynanacak maç öncesinde gerçekleştireceği kadro rotasyonundan en çok öne çıkan isim olacak.

Fransa Milli Takımı, Pazar gecesi saat 00.00'da ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda İngiltere Milli Takımı ile karşılaşacak. Bu maç, 2026 Dünya Kupası'nda üçüncülük ve dördüncülük maçını, yani "küçük final" olarak bilinen karşılaşmayı belirleyecek.

Fransız "Canal+ Foot" kanalı, "Les Bleus"un yarı finalde İspanya'ya 0-2 yenilerek şampiyonluk şansını kaybetmesinin ardından, Deschamps'ın ilk 11'de birçok değişiklik yapmaya karar verdiğini bildirdi.

Ancak Fransız kanal, Mbappé’nin rotasyon kapsamına girmeyeceğini vurguladı; zira oyuncu, üst üste ikinci kez Dünya Kupası gol kralı unvanını kazanmak için yarıştığı için ilk 11’de yer alacak.

Mbappé, 8 golle 2026 Dünya Kupası gol krallığı sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Aynı sayıda gol atan Arjantinli Lionel Messi'nin gerisinde olsa da, asist sayısında üstünlük sağlıyor; Messi 4 asist yaparken, Fransız yıldızın asist sayısı 3'tür.

Gol kralı unvanı için rekabet, Deschamps’ın Mbappé’yi kadroya almasının tek nedeni değil; Fransız teknik direktör, Real Madrid’in forvetinden, “Les Bleus” ile oynayacağı son maçta Dünya Kupası’nda üçüncü sırada yer alarak kişisel hayalini gerçekleştirmesini bekliyor.

Deschamps, 2012 yılından bu yana tam 14 yıl boyunca teknik direktörlük görevini yürüttüğü Fransa Milli Takımı’ndan ayrılacak. Dünya Kupası’nın bitiminden hemen sonra, onun yerine vatandaşı ve Real Madrid’in eski teknik direktörü Zinedine Zidane geçecek.