Sadece FC Porto değil, üst düzey liglerden iki kulüp de PSV'li Mauro Júnior'u kadrosuna katmak istiyor

Eindhovens Dagblad'ın haberine göre, Mauro Júnior ile ilgilenen tek kulüp FC Porto değil. PSV'nin çok yönlü sol ayağı, Como ve Real Betis'in de radarında.

Kulüp gözlemcisi Rik Elfrink'e göre PSV, yoğun bir transfer yazına hazırlanıyor. Mauro, çok popüler olan oyunculardan biri.

Elfrink, “Mauro şimdiden FC Porto ile anılıyor, ancak kulislerde İtalyan Como ve İspanyol Real Betis’in isimleri de geçiyor” diye söze başlıyor.

"Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bu kulüpler de PSV'nin Brezilyalı oyuncusuyla ilgileniyor gibi görünüyor. Mauro, PSV'den de bir teklif alabilir. Ancak Mauro, nispeten düşük bir bedelle transfer edilebilir."

Mauro'nun PSV ile 2029 ortasına kadar üç sezonluk sözleşmesi var. Eindhoven ekibi, kaçış maddesini kaldırmak için sözleşmesini uzatmak istiyor.

Mauro (27), PSV formasıyla tam olarak 200 maça çıktı. Bu maçlarda 9 gol attı ve 31 asist yaptı. Geçen sezon, çok yönlü oyuncu üst üste üçüncü şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

Aynı yaştaki Joey Veerman da anlaşılan bir bedel karşılığında takımdan ayrılabilir. PSV, Volendamlı oyuncu için somut teklifte bulunacak ilk kulüpleri bekliyor.