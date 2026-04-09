Sadece dinlenme ve antrenman... Al Hilal ve Al Sadd, Asya derbisine nasıl hazırlanıyor?

Al-Hilal ve Al-Sadd kulüpleri, dün Çarşamba günü Suudi ve Katar liglerindeki maçlarını tamamladıktan sonra, Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları merakla beklenen karşılaşma için hazırlıklara başladı.

Al-Hilal, önümüzdeki Pazartesi günü Cidde'deki Prens Abdullah Al-Faisal Spor Stadyumu'nda Asya Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Al-Sadd ile karşılaşacak.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, Al-Hilal'ın İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi'nin, oyuncularına Perşembe günü antrenmanlara ara vermeye karar verdiğini, Cuma günü ise Al-Sadd maçına hazırlanmak üzere antrenmanlara geri döneceklerini bildirdi.

"Lider" takım, maçın ana antrenmanını yarın Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapacak ve aynı gün özel bir uçakla Cidde'ye gidecek.

Al-Hilal, maça ev sahipliği yapacak Prens Abdullah Al-Faisal Spor Kompleksi'nde önümüzdeki Pazar günü tek bir antrenman yapacak.

Buna karşılık, Al Sadd'ın teknik direktörü İtalyan Roberto Mancini, yine özel bir uçakla Cumartesi günü Cidde'ye gittikten sonra, orada iki antrenman yapmaya karar verdi.

Katar ekibinin ilk antrenmanı Cumartesi günü Kral Abdullah Spor Şehri'ndeki yedek sahada, ikincisi ise Pazar günü Prens Abdullah Al-Faisal Spor Şehri'ndeki stadyumda yapılacak.

Al-Hilal ve Al-Sadd, Asya karşılaşmasına çıkmadan önce dün Çarşamba günü yerel ligdeki son maçlarında galibiyet elde etmişti.

Al-Hilal, Roshen Ligi'nin 29. haftasında Kingdom Arena'da Al-Khaloud'u 6-0 mağlup ederken, Al-Sadd ise Doha Bank Stars Ligi'nin 21. haftasında Al-Sailiya'yı 3-1 yendi.

Al-Hilal, bir maç eksiği olan Al-Nassr'ın 2 puan gerisinde, 68 puanla Suudi Arabistan Ligi'nde ikinci sırada yer alırken, Al-Sadd ise 42 puanla Katar Ligi'nde lider konumda bulunuyor.