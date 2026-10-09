Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, Suudi Roshn Ligi'ndeki Diriyah maçının ardından yaptığı özel bir jestle takım taraftarlarının gönlüne taht kurdu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda cuma akşamı oynanan ve Roshn Ligi'nin sekizinci haftasına denk gelen karşılaşmada Nassr, Diriyah'ı 3-0 mağlup etti.

Ronalgo maça damgasını vurdu ve 23. dakikada ilk golü kaydetti. Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman'ın sert şutuna kaleci Walid Abdullah müdahale etti, ancak top boş kalede Ronaldo'nun önüne düştü.





Ne var ki en dikkat çekici an, maçın bitiminin ardından, tam olarak da bu farklı galibiyetin Al-Awwal Park'taki taraftarlarla kutlanmasından hemen önce geldi.

Kutlama başlamadan önce Ronaldo, sahanın üzerinde duran bir Nassr atkısını alıp boynuna doladı.

Bu an, Nassr taraftarlarının büyük beğenisini topladı; sosyal medyada bu anı övgüyle paylaştılar ve bunu kendileriyle Portekizli yıldız arasındaki güçlü bağın bir göstergesi olarak değerlendirdiler.

Suudi kulüp de bu anı, resmi "X" hesabından paylaştığı bir video klip ile kutladı ve şu yorumu yaptı: "En büyük varlığın renklerini ancak büyükler kuşanır."

Hatırlanacağı üzere Nassr taraftarları, Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı son kriz sonrasında, maç başlamadan önce adını haykırarak ve kendisine destek pankartı açarak ona destek vermeye özen göstermişti.