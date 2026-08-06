Perşembe akşamı iki kulüp de transferi resmen açıkladı. Trafford'un 2031'e kadar beş yıllık sözleşme imzaladığı Leeds, gelen bilgilere göre Manchester'a kulüp içi rekor bonservis bedeli olan 47 milyon euro ödeyecek. Trafford, Leeds'in 2023'te TSG Hoffenheim'a bonservis için 40 milyon euronun biraz üzerinde ödeme yaptığı Georginio Rutter'ı kulüp tarihinin rekor transferi olarak geride bıraktı.

Ayrıca Trafford, tüm zamanların en pahalı İngiliz kalecisi konumuna da yükseldi. City altyapısında yetişen 23 yaşındaki oyuncu, daha geçen yıl FC Burnley'den Skyblues'a geri dönmüştü. Ancak yalnızca bir ay sonra City, Paris Saint-Germain'den gelen Gianluigi Donnarumma ile Trafford'un önüne mutlak dünya klasmanında bir kaleci koydu.

Böylece İngiltere Milli Takımı oyuncusu (iki milli maç), geride kalan sezonda Donnarumma'nın arkasında City'de yalnızca 2 numaraydı. Trafford, 2025/26 sezonunda sadece beş resmi maçta forma giydi; şimdi ise Leeds'te yeniden 1 numara olarak planlanıyor.

Leeds United'ın yeni 1 numarası: James Trafford, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yer aldı

1,97 boyundaki oyuncu son olarak Dünya Kupası'nda İngiltere kadrosunun bir parçasıydı, ancak turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan takım adına hiçbir maçta görev yapmadı. Leeds'te Trafford'un yeniden ligde kalınmasına yardımcı olması bekleniyor.





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RB Leipzig (8 Ağustos), Manchester United (12 Ağustos) ve FC Augsburg'a (15 Ağustos) karşı oynanacak diğer hazırlık maçlarının ardından, Alman teknik direktör Daniel Farke'nin takımı 22 Ağustos'ta Premier League'de yeniden ilk kez sahne alacak. Leeds, açılışta Nottingham Forest deplasmanına çıkacak.