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Manchester City v Inter Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Çeviri:

Sadece bir yıl sonra! Milli oyuncu rekor bonservis bedeliyle Manchester City’den ayrılıyor

Premier Lig
Transfers
J. Trafford
M.City
Leeds United

Kaleci James Trafford, Manchester City’den yalnızca bir yıl sonra yeniden ayrılıyor ve Premier Lig rakiplerinden Leeds United’a transfer oluyor.

Perşembe akşamı iki kulüp de transferi resmen açıkladı. Trafford'un 2031'e kadar beş yıllık sözleşme imzaladığı Leeds, gelen bilgilere göre Manchester'a kulüp içi rekor bonservis bedeli olan 47 milyon euro ödeyecek. Trafford, Leeds'in 2023'te TSG Hoffenheim'a bonservis için 40 milyon euronun biraz üzerinde ödeme yaptığı Georginio Rutter'ı kulüp tarihinin rekor transferi olarak geride bıraktı.

Ayrıca Trafford, tüm zamanların en pahalı İngiliz kalecisi konumuna da yükseldi. City altyapısında yetişen 23 yaşındaki oyuncu, daha geçen yıl FC Burnley'den Skyblues'a geri dönmüştü. Ancak yalnızca bir ay sonra City, Paris Saint-Germain'den gelen Gianluigi Donnarumma ile Trafford'un önüne mutlak dünya klasmanında bir kaleci koydu.

Böylece İngiltere Milli Takımı oyuncusu (iki milli maç), geride kalan sezonda Donnarumma'nın arkasında City'de yalnızca 2 numaraydı. Trafford, 2025/26 sezonunda sadece beş resmi maçta forma giydi; şimdi ise Leeds'te yeniden 1 numara olarak planlanıyor.

Leeds United'ın yeni 1 numarası: James Trafford, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yer aldı

1,97 boyundaki oyuncu son olarak Dünya Kupası'nda İngiltere kadrosunun bir parçasıydı, ancak turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan takım adına hiçbir maçta görev yapmadı. Leeds'te Trafford'un yeniden ligde kalınmasına yardımcı olması bekleniyor.


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James Trafford Manchester City 2025-26Getty Images


RB Leipzig (8 Ağustos), Manchester United (12 Ağustos) ve FC Augsburg'a (15 Ağustos) karşı oynanacak diğer hazırlık maçlarının ardından, Alman teknik direktör Daniel Farke'nin takımı 22 Ağustos'ta Premier League'de yeniden ilk kez sahne alacak. Leeds, açılışta Nottingham Forest deplasmanına çıkacak.

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