Transfer gazetecisi Fabrizio Romano'nun da aralarında bulunduğu kaynakların aktardığına göre, orta saha oyuncusu transferinden bir yıl sonra gözden çıkarılmış durumda. Buna göre talibi de şimdiden bulunmuş gibi görünüyor.

Suudi Arabistan Birinci Ligi ekibi Al Qadsiah'ın Reijnders için 60 milyon euro değerinde bir teklif sunduğu belirtiliyor. ManCity ile de halihazırda anlaşma sağlandığı ifade edildi. Yalnızca Hollandalı oyuncunun onayı eksik.

Ancak Reijnders'in, kariyerinin bu aşamasında çöl ülkesine gitmenin doğru adım olup olmadığı konusunda hâlâ şüpheleri olduğu öne sürülüyor. Sonuçta 28 yaşındaki futbolcu kariyerinin en verimli döneminde. Üstelik duyumlara göre Nottingham Forest ve Galatasaray da ilgilerini iletmiş durumda. Öte yandan Reijnders'in Suudi Arabistan'da, Ada'da ya da Türkiye'de kalmasına kıyasla çok daha yüksek bir maaş alacağı düşünülüyor.

Manchester City: Tijjani Reijnders, Pep Guardiola'nın altında ilk 11'in değişmezi değil miydi?

Geride kalan sezonda Reijnders, Pep Guardiola yönetiminde düzenli olarak forma şansı buldu, ancak tartışmasız ilk 11 oyuncuları arasında yer almadı. Yine de 50 maçta sahaya çıktı ve 15 gole doğrudan katkı verdi (yedi gol, sekiz asist). Ancak halefi Enzo Maresca'nın, Reijnders'in en büyük güçlü yönlerinin bulunduğu merkez ve ofansif orta saha bölgelerinde elinde bazı alternatifler bulunuyor.

135 milyon euroluk yeni transfer Elliot Anderson'ın yanı sıra Matheus Nunes, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Rayan Cherki, Phil Foden ve Claudio Echeverri de söz konusu pozisyonlarda oynayabiliyor. Ayrıca Barcelona'nın yoğun şekilde istediği Rodri'nin yine de kulüpte kalıp kalmayacağı hâlâ netlik kazanmış değil. Bonservis bedeli konusunda ise hâlâ bir anlaşma ufukta görünmüyor.

İspanyol dünya ve Avrupa şampiyonu Skyblues'tan gerçekten ayrılırsa, 10 kez Premier League şampiyonu olan kulüp transfer piyasasında yeniden harekete geçebilir. İdeal çözüm olarak ise Maresca'nın Chelsea günlerinden tanıdığı Enzo Fernandez görülüyor. Ancak Blues'un, ManCity ve Real Madrid çevresindeki potansiyel taliplilere bir son tarih verdiği belirtiliyor. TheAthletic'e göre kulüplerin Arjantinli oyuncu için cuma akşamına kadar 140 milyon euroyu masaya koyması gerekiyor.

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