Brighton Teknik Direktörü Fabian Hurzeler, takımının pazar günü Anfield'da Liverpool'a 2-0 yenildiği Premier League maçının ardından rakibinin taktik anlayışını eleştirdi. Brighton'ın teknik direktörü, skora rağmen maç boyunca gerçekten hücum etme niyeti gösteren tek tarafın kendi oyuncuları olduğunu savundu.

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Hurzeler, yenilgiye rağmen Brighton'ın üstünlüğüne dikkat çekti

Hurzeler, takımının Anfield'da Liverpool'a 2-0 yenilmesini hayal kırıklığıyla izledi. Alman teknik direktör, sonuca rağmen yaratıcılık ve kazanma isteği bakımından üstün tarafın konuk ekip olduğunda ısrarcıydı. Rakamlar da bu görüşünü destekliyordu: Liverpool'un %35,6'lık topa sahip olma oranı, 2003-04'ten bu yana kayıtlara geçen Premier League iç saha galibiyetleri arasında en düşük ikinci oran, Kasım 2010'da Chelsea'yi yendiği maçtan (%35,3) bu yana ise Anfield'daki lig galibiyetlerinde en düşük oran oldu.

Maçın sonucunu Pascal Gross'un kendi kalesine attığı gol ve Alexander Isak'ın etkili bitiriciliği belirledi; üç puan Merseyside'da kaldı. Ancak Hurzeler, skorun maçın gidişatını veya iki takımın ortaya koyduğu kazanma isteğini yansıtmadığını düşünüyordu.

Maçın ardından basına konuşan Hurzeler, yenilginin yaşanış biçiminden duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi. Brighton teknik direktörü, ESPN'de yer alan sözlerinde, “Sanırım stadyumdaki herkes, gerçekten pozisyon üretmeye ve bu maçı kazanmaya çalışan tek bir takım olduğunu gördü. Bu yüzden oyuncularımı övmeliyim” dedi.

Liverpool'da farkı bitiricilik yarattı

Brighton teknik direktörü, takımının performansı ile Premier League maçının sonucu arasında gördüğü büyük farkı değerlendirmeyi sürdürdü. Ancak sahadaki sonuç Andoni Iraola'nın takımından yanaydı: Liverpool, tüm kulvarlarda üst üste dördüncü galibiyetini alarak Premier League puan tablosunda dördüncü sıraya yükseldi.

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Hurzeler, gazetecilere şunları söyledi: “Sanırım stadyumdaki herkes, siz de dahil, bir fırsatı kaçırdığımızı hissetti. Çünkü mesele yalnızca attıkları golden veya gollerden sonrası değil. Onlar gol atmadan önce de bir iki önemli fırsatımız vardı. Bence bugün fark, onların gol atıp bizim atamamamızdı. Stoperleri, bek Ronald Araujo ve Milos Kerkez ile iyi savunma yaptıkları için kalelerini gole kapattılar.”

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Liverpool, dirençli savunmasıyla üst üste dördüncü galibiyetini aldı

Brighton topa sahip olma açısından üstün olsa da Liverpool, son dönemdeki performansının belirleyici özelliklerinden biri hâline gelen direnci gösterdi. Hurzeler, Liverpool savunmasındaki oyuncuların bireysel performanslarını takdir ederek kritik anlarda takımının hücum girişimlerini nasıl etkisiz hâle getirdiklerine dikkat çekti. Bu yenilgi, Brighton'ın bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 13 maçta yalnızca ikinci mağlubiyetiydi. Brighton, Premier League puan tablosunda üçüncü sıradaki yerini korudu.

Hurzeler, ev sahibi ekibin savunma performansını değerlendirirken sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanırım birçok şutu engellediler. Ceza sahasını gerçekten iyi savundular. Biz o bitiriciliği gösteremedik. Kolay hatalar yaptığımız ve bazı önemli bire bir mücadeleleri kaybettiğimiz için kalemizi gole kapatamadık. Ama genel olarak bu maçtan çıkarabileceğimiz pek çok olumlu şey sergileyen bir takım gördüm. Oyun anlayışımıza gerçekten inanan, maç planına bağlı kalan ve mücadeleyi hiç bırakmayan bir takım gördüm. Bugün burada bir fırsatı kaçırdığımızı hepimiz hissettiğimiz için bu çok sinir bozucu.”

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Brighton'ı zorlu bir maç takvimi bekliyor

Brighton'ın bu yenilgi üzerinde düşünmek için fazla zamanı olmayacak; önünde zorlu bir maç takvimi var. Brighton, çarşamba günü Carabao Cup dördüncü turunda Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak. Cumartesi günü ise aynı rakibe Premier League'de yine deplasmanda konuk olacak. Zorlu deplasman serisi, 5 Kasım'da UEFA Konferans Ligi'nde Getafe ziyaretiyle devam edecek.