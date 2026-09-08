OPTA süper bilgisayarına göre Alman rekortmeninin Haziran 2027'de imrenilen Devler Ligi kupasını havaya kaldırma ihtimali yüzde 19,4. Yapay zekâya göre yüzde 20,9 ile daha da iyi bir şansa sahip olan Arsenal, Münih ekibini geride bırakan tek takım konumunda.

Bayern'in Madrid'deki Estadio Metropolitano'da oynanacak finale yükselme ihtimali yüzde 32,4, yarı finale çıkma olasılığı ise yüzde 49. Çeyrek finale yükselme şansı yüzde 70,4 olarak gösterilirken, FCB'nin son 16 turuna kalma ihtimali süper bilgisayara göre yüzde 93,3.

Devler Ligi kupası konusunda diğer üç Alman kulübünün şansı ise belirgin şekilde daha düşük. BVB'nin şampiyonluk ihtimali hâlâ yüzde 1,8 olsa da VfB Stuttgart ile RB Leipzig'in oranları sırasıyla yüzde 0,7 ve yüzde 0,3.

Son 16 turuna kalma ihtimali açısından tablo biraz daha iyi görünüyor. Borussia Dortmund son 16 turuna yüzde 58,1, VfB Stuttgart yüzde 52 ve RB Leipzig ise yüzde 33,6 oranında ulaşıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde en az şansı olan kulüp hangisi?

Süper bilgisayara göre Şampiyonlar Ligi zaferi için en düşük ihtimale sahip takım yüzde 0 ile Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk. Yarı finale kalması bile sansasyon olur; buradaki ihtimal yüzde 0,1.

BVB, bugün salı günü FC Villarreal ile oynayacağı maçla birlikte yeni Devler Ligi sezonuna resmen başlıyor. Yarın ise VfB Stuttgart (Viking FK'ye karşı) sahne alacak, perşembe günü de Bayern (Bodö/Glimt'e karşı) ve Leipzig (Como'ya karşı) turnuvaya giriş yapacak.