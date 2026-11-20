Jack Grealish'in, Everton'ın pazartesi gecesi Brentford ile oynayacağı Premier League maçının kadrosuna dönmesi bekleniyor. Manchester City'den kiralanan oyuncu, ciddi bir kulüp disiplini ihlalinin ardından son bir aydır A takım kadrosundan uzak tutuluyordu.

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Grealish'in kadro dışı dönemi sona erdi

Grealish, bir ay süren kadro dışı döneminin ardından Hill Dickinson'da resmen A takıma döndü. Oyun kurucu, yurt içi maçlara verilen son arada geçen hafta Derby County'ye karşı oynanan seyircisiz hazırlık maçında forma giyerek takıma tamamen yeniden katılma yolunda önemli bir adım attı.

Moyes, İngiltere millî takım oyuncusunun Brentford ile oynanacak maç için artık planları arasında olduğunu doğruladı . İskoç teknik direktör, maç öncesi basın toplantısında gazetecilere, “Antrenmanlara döndü ve yeniden takımla birlikte” dedi.

Moyes'in odağında takım var

Cezasının ardından Grealish, taraftarlardan ve kulüpten sosyal medya üzerinden özür diledi. Bu açıklama Instagram'daki Everton taraftarları tarafından olumlu karşılansa da Moyes'e oyuncunun paylaşımı sorulduğunda teknik direktör her zamanki gibi soğukkanlıydı. Eski West Ham çalıştırıcısı, “Sosyal medya kullanmıyorum ama özrünü duydum” dedi.

Grealish'in yokluğu geniş yankı uyandırsa da Moyes, hiçbir oyuncunun takımdan büyük olmadığını vurguladı. Kanat oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı altı maçta gol veya asist üretemeyerek beklenen etkiyi yaratamadı. Aralarındaki meseleyi çözmek için özel bir görüşme yapıp yapmadıkları sorulduğunda Moyes, “Biz işimize devam ettik. Üzerlerine çok eğilmem gereken başka birçok oyuncum da var; sadece bir oyuncuya odaklanamam” dedi.

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Brentford maçına hazırlık

Everton Premier League tablosunda yükselmeyi hedeflerken Moyes'in önceliği takımın genel performansı olmaya devam ediyor. Moyes, “Herkesin doğru şekilde hazırlanmasını ve Brentford'a karşı oynayacağımız bir sonraki maça hazır olmasını sağlamaya çalışıyorum” diye ekledi.

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Everton, Premier League'de şu ana kadar etkileyici bir sezon geçiriyor. 16 puanla altıncı sırada bulunan takım, beşinci Chelsea ile aynı puanda ve dördüncü Liverpool'un yalnızca iki puan gerisinde.

Everton teknik direktörü için dönüm noktası

Basın toplantısında Moyes'in kulüpteki uzun görev süresi de kutlandı. Takım kaptanı James Tarkowski ve eski Everton orta saha oyuncusu Leon Osman, Merseyside ekibinde yeni bir rekora imza atan teknik direktöre, takımın başındaki 593. maçını anmak için çerçeveli bir hatıra takdim etti.

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Bu başarıyı değerlendiren Moyes, önündeki görevlere odaklanmayı sürdürürken minnettarlığını dile getirdi. “Bu beni gerçekten çok mutlu eden bir şey ama dürüst olmak gerekirse üzerinde pek düşündüğüm bir konu değil” dedi ve ekledi: “Bir anda Everton'da benden önceki herkesten daha fazla maça çıkan teknik direktör olduğumun farkındayım. Bu konumda olmak benim için gerçek bir onur ve ayrıcalık.”