Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FBL-WC-2026-MATCH37-URU-CPVAFP

Çeviri:

Sadece bir maçtan daha fazlası… “Açlık”, Yeşil Burun Adaları oyuncusunu Suudi Arabistan’ı yenmeye motive ediyor

Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan
Yeşil Burun Adaları
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
Cabo Verde
Suudi Arabistan
ABD

"Yeşiller", Afrika milli takımıyla zorlu bir karşılaşmaya çıkacak

Yeşil Burun Adaları'nın futbolcusu Stephen Moreira, ülkesinin Suudi Arabistan ile oynayacağı maçın sadece bir futbol maçı olmadığını, aynı zamanda ülkesindeki insanları eğlendirmek ve başta açlık olmak üzere tüm endişelerini hafifletmek için bir araç olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda Cumartesi günü sabahın erken saatlerinde ABD’nin Houston kentindeki “NRG” Stadyumu’nda Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya gelecek.

Morira, “Al Arabiya” kanallarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çok zorlu bir maç olacak. Suudi Arabistan milli takımında olağanüstü oyuncular var ve herkes geçen Dünya Kupası’nda Arjantin’e karşı oynadıkları maçı izledi.”

Moriera sözlerine şöyle devam etti: “Dünya Kupası’na katılmak harika bir başarı, ancak bu artık geride kaldı. Büyük takımlarla rekabet etmek istiyoruz. Grup aşamasını geçmeyi başarırsak, bu muhteşem bir şey olacak ve hedefimiz de budur.”

Şöyle devam etti: “Ülkemizde günün sonunda ne yiyeceklerini bilmeyen insanlar var, ancak milli takımlarını izlerken tüm bu endişelerini unutuyorlar.”

Dünya Kupası
Yeşil Burun Adaları crest
Yeşil Burun Adaları
CPV
Suudi Arabistan crest
Suudi Arabistan
KSA

Son olarak şunları söyledi: “Bu nedenle Suudi Arabistan’ı yenip grup aşamasını geçmeyi başarırsak, bu muhteşem bir başarı olacak ve halkımızın tüm dertlerini unutturacak.”

Maç, her iki takım için de hayati önem taşıyor; her ikisi de diğer gruplardaki üçüncü sıradaki takımların sıralamasını beklemeden Dünya Kupası’nın son 32 turuna yükselebilmek için galibiyete ihtiyaç duyuyor.

Suudi Arabistan milli takımı, 1 puanla 8. grubun dördüncü ve son sırasında yer alıyor; Uruguay ve Yeşil Burun Adaları’nın birer puan gerisinde bulunurken, İspanya ise 4 puanla grubun lideri konumunda.

Reklam