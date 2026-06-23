Sadece bir maçtan çok daha fazlası! Messi, Avusturya karşısında 4 rekoru kırdı ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in Avusturya'yı 2-0 mağlup ettiği maçta tek seferde 4 rekoru kırarak tarihe altın harflerle adını yazdırmaya devam etti ve Alman efsane Miroslav Klose'yi geride bırakarak turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını kazandı.

Guinness Rekorlar Kitabı, Rosario'lu yıldızın altıncı Dünya Kupası katılımında elde ettiği bu dört başarıyı kayıt altına aldı. Messi, gol sayısını 18'e çıkararak 16 golü olan Klose'yi geride bıraktı. Ayrıca, Brezilyalı Marta’yı (Kadınlar Dünya Kupası’nda 17 gol) geride bırakarak tüm kategorilerde tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu; 27 yaşında olmasına rağmen 16 golü bulunan Fransız Kylian Mbappé’nin tehdidine rağmen.

18 galibiyet... 28 maç ve 2489 dakika

Messi, tarihi golcü unvanıyla yetinmedi; Dünya Kupası finallerinde 18. galibiyetini alarak Klose’yi (17 galibiyet) geride bıraktı. Ayrıca, maç sayısını 28’e çıkararak, 26 maçta kalan Alman Lothar Matthäus’un rekorunu kırdı.

“Pire” lakaplı Messi, Dünya Kupası finallerinde 2489 dakika oynayarak dördüncü bir rekor daha kırdı ve Cezayir ile Avusturya maçlarında yaklaşık 100 dakika daha ekleyerek, 2217 dakikada kalan İtalyan Paolo Maldini ile arasındaki farkı daha da açtı.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

Messi’nin Dünya Kupası serüveni, 19 yaşındayken 2006 Almanya Dünya Kupası’nda başladı ve arka arkaya 6 turnuvaya (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) arka arkaya 6 turnuvaya katıldı ve 28 maçın 18’ini kazanarak, olağanüstü kariyerini taçlandıran tarihi Katar 2022 şampiyonluğunu da elde etti.

Bu astronomik rakamlara rağmen, Messi, onun izinden güçlü bir şekilde ilerleyen Mbappé’nin tehdidi altında kalmaya devam ediyor. Genç yaşta 16 golü bulunan Fransız oyuncu, özellikle “Pire”nin “Albesilesti” formasıyla oynadığı her maçta yeni rekorlar kırmaya devam etmesi nedeniyle, tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanı için rekabetin geleceğe açık kalmasını sağlıyor.