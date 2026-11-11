Asya Futbol Konfederasyonu, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ı, Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nde Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Wasl ile oynanacak maça ilişkin kriz nedeniyle zor durumda bıraktı.

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Nassr ile Al Wasl'ın, geçtiğimiz 26 Ekim Pazartesi günü, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al Awwal Park Stadı'nda, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının üçüncü haftasında karşılaşması planlanıyordu.

Ancak Asya Futbol Konfederasyonu, maçın başlamasına yalnızca 24 saat kala, Emirlik kulübünün o dönemde yaşadığı lojistik kriz nedeniyle Suudi Arabistan Krallığı'na ulaşamaması gerekçesiyle, maçı süresiz olarak ertelemeye karar verdi.

Erteleme kararı, genel olarak Suudi futbol kamuoyunda, özellikle de Nassr kulübü içinde bir öfke dalgası yarattı; öyle ki Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Al Wasl'ın normal şartlarda ağırlanması için tüm koşulların hazır olduğunu teyit eden bir açıklama yayımladı.

Nassr kulübü, Asya Futbol Konfederasyonu'na bir şikâyette bulunarak, Suudi Arabistan Krallığı'na ulaşma konusunda ihmalkâr davranan tarafın Emirlik kulübü olduğu gerekçesiyle, maçın tekrar oynanmaması ve puanların tamamının kendisine verilmesini talep etti.

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Ancak Asya Futbol Konfederasyonu bu şikâyeti dikkate almadı ve maç için yeni bir tarih belirleyerek karşılaşmanın gelecek 27 Aralık günü oynanmasına karar verdi; bu, Suudi kulübü için uygun görünmeyen bir tarih.

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Yeni tarih, Nassr, Al Khaleej, Al Ahli ve Al Qadsiah'ın katılımıyla gelecek 19-23 Aralık tarihleri arasında Kuveyt'te oynanacak Suudi Süper Kupası'nın final maçından yalnızca 4 gün sonrasına denk geliyor.

Yarı finalde Al Khaleej'i yenmeyi başarması halinde, Nassr, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ndeki Emirlik ekibi Al Wasl maçından yalnızca 4 gün önce, finalde Al Ahli veya Al Qadsiah ile karşılaşmak zorunda kalacak.

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Kriz bununla da sınırlı kalmıyor; zira Nassr ile Al Wasl maçı, geleneksel komşu ve ezeli rakip Al Hilal'e karşı oynanacak Riyad derbisinden yaklaşık 5 gün önce olacak. Bu maç, gelecek yılın 1 Ocak günü, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al Awwal Park Stadı'nda, Roshn Ligi'nin on yedinci haftasında oynanacak.

Buna karşılık, Al Hilal, Nassr'a karşı oynanacak Riyad derbisinden önce tam dinlenmiş olacak; zira bir diğer komşusu Al Riyadh'a karşı son maçını, gelecek 21 Aralık günü, Prens Faysal bin Fahd Stadı'nda, Roshn Ligi'nin dokuzuncu haftasından ertelenen bir karşılaşmada oynayacak.

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Dolayısıyla Nassr, Riyad derbisinde komşusu Al Hilal'e göre yorgunluğa daha açık olacak; bu da Asya kupasındaki Emirlik ekibi Al Wasl maçının yeni tarihi etrafında soru işaretleri bırakıyor.

Hatırlatmak gerekirse, Al Hilal 27 puanla Suudi Roshn Ligi puan tablosunun zirvesinde yer alıyor; üçüncü sıradaki Nassr'ın 2 puan önünde bulunuyor. Nassr ise bir maç eksiğiyle ikinci sırada bulunan Al Qadsiah'ın averajla gerisinde kalıyor.