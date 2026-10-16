"Sadece bir kanal değil": Real Madrid'in ekranı La Liga'da nasıl saatli bombaya dönüştü?

LaLiga ile Real Madrid arasındaki, daha doğrusu Javier Tebas ile Florentino Perez arasındaki gerilim bir türlü dinmiyor. İki taraf arasında süren çekişme geçen cuma yeni bir boyut kazandı; LaLiga Başkanı, Real Madrid'in televizyon kanalının çalışma tarzını Nazi propaganda mekanizmalarına benzetti. Kulüp buna Tebas'ın derhal istifasını isteyerek yanıt verdi, ardından Tebas karşı atağa geçerek rakiplerini kendisini sindirmeye çalışmakla suçladı.

Tebas, görevinin bağımsızlık gerektirdiğini; haksızlık olarak nitelediği durumlar karşısında pasif kalmayı ya da Real Madrid TV'nin düzenli olarak yürüttüğü aşağılayıcı saldırılar karşısında sessiz durmayı gerektirmediğini vurguladı.

Buna karşılık kulüp, LaLiga Başkanı'nın açıklamalarını saldırgan ve tehlikeli olarak değerlendirdi ve bu sözlerin kendi itibarına, yönetiminin ve kanalının itibarına zarar verdiğini belirtti.

Real Madrid'in televizyon kanalı "RMTV", kulübün kendisine yönelik olduğunu düşündüğü sürekli saldırıları, Negreira davasını, hakem kararlarını ve maç saatleri de dahil olmak üzere LaLiga'nın tutumlarını kınamak için kullanmasının ardından çekişmenin en öne çıkan alanlarından birine dönüştü.

Real Madrid kanalını kendini savunma aracı olarak görürken, diğer kulüpler ve kurumlar onun bir saldırı ve hakemleri etkileme aracına dönüştüğü görüşünde.

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Eleştiriler son tırmanışla başlamadı; kanal yıllardır tartışma konusu. Atletico Madrid, kanalın tarzını eleştiren ilk kulüplerden biri olmuş, onu rekabeti olumsuz etkilemekle ve hakemler üzerinde baskı ortamı yaratmakla suçlamıştı.

Tebas da kanalın uygulamalarının fair play kurallarıyla ne kadar uyumlu olduğunu sorgulayarak, ona ulusal lisans verilip verilmemesi gerektiğini sordu; maç öncesinde yayınlanan raporların ve bunlarda yer alan ifadelerle siyah-beyaz görüntülerin, kanalın oynadığı rolün niteliğine dair soru işaretleri doğurduğunu söyledi.

Bununla birlikte, bu uygulamaların rekabeti gerçekten etkilediğini kesin olarak söyleyemeyeceğini, Real Madrid'in bu içerikleri yayınlamaktaki niyetini de tespit edemeyeceğini belirtti.

Kriz 2024 yılında tırmandı; kulüpler ve kurumların kanalın aşırılıkları olarak gördüğü uygulamalara karşı, lisansının gözden geçirilmesi talepleri ile içeriğine yönelik resmi şikâyetler arasında gidip gelen girişimler başladı.

Sevilla, disiplin kuruluna başvuran en öne çıkan kulüplerden biriydi; bu uygulamaların İspanyol futboluna zarar verdiğini, rekabetin dürüstlüğü ile hakemlerin onurunu sorgulattığını ve maçları yönetmeden önce belirli hakemleri etkilemeyi amaçladığını savundu.

Sevilla'nın şikâyeti bir soruşturmanın açılmasına yol açtı, ancak soruşturma herhangi bir cezayla sonuçlanmadı ve Real Madrid'in kanalı ilk hukuki sınavını aleyhine disiplin işlemi uygulanmadan geçti.

LaLiga, girişimlerini spor çerçevesinin dışında, adli mahkemeler üzerinden sürdürdü.

Dava başlangıçta ifade özgürlüğü gerekçesiyle reddedilmesine rağmen, Tebas'ın daha sonra açıkladığına göre Madrid'deki 4 numaralı Merkezi İdare Mahkemesi 2025 yılında dosyayı yeniden açtı; o tarihten bu yana konuyla ilgili açıklanmış yeni bir gelişme yaşanmadı.

Öfke diğer kulüplere ve hakemlere de yayıldı ve bu durum, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan'ın birinci ve ikinci lig kulüpleri ile hakem temsilcileriyle yaptığı ilk büyük zirvede açıkça ortaya çıktı.

Toplantıda Sevilla Başkanı Jose Maria del Nido Carrasco ile Atletico Madrid'den Enrique Cerezo ve Miguel Angel Gil Marin, kanalın hesap vermesini ve uygulamalarına bir son verilmesini isteyen en öne çıkan sesler arasında yer aldı.

Tebas da kanalın yayınladığı videolar nedeniyle Real Madrid'in cezalandırılmasını isteyenlere açıkça katıldı, ancak bu girişimler kulübe ceza verilmesini sağlayamadı.

Anlaşmazlığın şiddeti, Hakem Teknik Komitesi'nin yönetimi değiştikten sonra bile azalmadı; aksine gerilim geçen mayıs ayında zirveye ulaştı. Florentino Perez hakemliğe yönelik eleştirilerini tırmandırarak Real Madrid'in yıllar boyunca haksızlığa uğradığını iddia etti ve kulübün, hakem sisteminde sistematik bir yolsuzluk olarak nitelediği durum nedeniyle kupalar ve puanlar kaybettiğini belirtti.

Perez, takımın LaLiga'da kupalardan mahrum bırakıldığını söyledi ve hakemlerin halen aynı hataları yapmaya devam ettiğini ekleyerek, takımının sezon boyunca 16 ile 18 puan arasında kayıp yaşadığını iddia etti.

Açıklamaları hakemleri temsil eden kuruluşların harekete geçmesine yol açtı; bu kuruluşlar Real Madrid, başkanı ve televizyon kanalı hakkında Şiddetle Mücadele Komisyonu ile disiplin kuruluna şikâyette bulundu.

Ancak Şiddetle Mücadele Komisyonu bir soruşturma açmadı; "AS" gazetesi ise disiplin kurulunun dosyayı kapatmaya yöneldiğini aktardı.

Gazete, federasyon içindeki kaynaklara dayanarak, kulübün televizyon kanalında yayınlanan açıklamalar nedeniyle cezalandırılmasının mevcut kurallar çerçevesinde son derece güç olduğunu, bu tür bir işlemin yönetmeliklerde değişiklik yapılmasını gerektirebileceğini belirtti.

Aynı kaynaklara göre bu zorluklar, ifade özgürlüğünün sağladığı korumadan kaynaklanıyor; bu da cezaların uygulanmasına imkân tanıyan net hukuki temeller bulunmadığı sürece kanala karşı atılacak her adımı çıkmaza sürüklüyor.

Krizin en son bölümünde Tebas, cuma sabahı geniş bir tartışma başlattı; Real Madrid'in kanalının çalışma tarzını Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in kullandığı propaganda mekanizmalarına benzetti ve sistematik tekrar, bir düşman imajı yaratma ile gerçeklerin belirli bir anlatıya tabi kılınması olarak nitelediği yöntemlere dikkat çekti.

Tebas, karşılaştırmasının propaganda yöntemleriyle ilgili olduğunu; Nazi ideolojisiyle ya da Real Madrid taraftarlarıyla ilgisi bulunmadığını açıkladı ve kanalın çalışma biçimine yönelik eleştirisini kulüp ile taraftarlarından ayırmaya çalıştı.

Ancak Real Madrid bu açıklamayı kabul etmedi ve sözlerini kabul edilemez, son derece tehlikeli olarak nitelendirdi; Nazi propagandasıyla yapılan karşılaştırmanın kulübün, yönetiminin ve televizyon kanalının itibarını zedelemeyi amaçladığını belirtti.

Böylece Real Madrid'in kanalı, Tebas ile Perez arasındaki çekişmenin merkezine geri döndü; karşılıklı eleştiriler hakemlik ve lig yönetimine dair bir anlaşmazlıktan, ifade özgürlüğünün sınırları, spor kurumlarının sorumluluğu ve