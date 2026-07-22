Hertha BSC’den transfer edilen 16 yaşındaki yeni oyuncu, hazırlık döneminin ikinci haftasında da yeni takım arkadaşlarından ayrı olarak tek başına antrenman yapıyor. Leverkusen’de bu süper yetenek için endişe duyulduğu için sadece bireysel antrenmanlara katılmasına izin veriliyor.

Çünkü Eichhorn, geçen Pazartesi antrenmanların başlamasının hemen ardından kaptığı ağır bir mide-bağırsak enfeksiyonunun etkilerini yaşıyor. Bunun ciddi sonucu: muazzam bir kilo kaybı. Zaten oldukça zayıf olan genç oyuncunun beş gün içinde beş kilogram kaybettiği söyleniyor. Bu nedenle takım antrenmanlarına katılması şimdilik söz konusu değil.

Zayıflamış vücudunda olası bir sakatlığı önlemek için Eichhorn, şu anda saha dışında veya ağırlık odasında rehabilitasyon antrenörleriyle birlikte düşük yoğunluklu antrenmanlar yapıyor. Eichhorn’un, yeni teknik direktör Carles Martinez’in gözü önünde kendini kanıtlayabilmesi için önce sağlığına kavuşması gerekiyor. Bild gazetesi, şu anda birkaç hafif şut ve sprint egzersizinden fazlasının mümkün olmadığını belirtiyor.

Kennet Eichhorn, FC Bayern Münih ve BVB’ye hayır dedi

Bu nedenle Eichhorn, Cumartesi günü Regionalliga takımı Kickers Offenbach ile oynanacak hazırlık maçında kadroda yer almayacak. Takıma ancak sonraki günlerde katılması bekleniyor. Sezon başlangıcında tam güçte olabilmesi için tam zamanında. O zaman Eichhorn’un ilk 11’de yer alması bile söz konusu olabilir. Leverkusen ile yapılan görüşmelerde kendisine, Martinez’in tercih ettiği 4-3-3 sisteminde defansif orta sahanın vazgeçilmez bir parçası olacağına dair söz verildi.

Eichhorn, geçen sezon Hertha formasıyla birçok üst düzey kulübün dikkatini çekmişti, ancak sonunda bilinçli bir şekilde Leverkusen projesini tercih etmişti. Duyumlara göre, aralarında FC Bayern, BVB, Liverpool ve PSG’nin de bulunduğu kulüplerin tekliflerini geri çevirmişti. En azından BVB ve Bayern için, Eichhorn’un menajerlerinin talep ettiği 10 milyon avroluk imza parası zaten çok yüksek bulunmuştu.

2. Bundesliga’da sadece 19 maça çıkmış olan Eichhorn, Bayer ile 2031 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. 2024 şampiyonu kulübün, sözleşme fesih maddesi uyarınca Eichhorn’un hizmetleri için yaklaşık 9 milyon euro ödediği belirtiliyor.

Kennet Eichhorn’un Hertha BSC’nin profesyonel takımındaki istatistikleri

Maç sayısı 19 90 dakika boyunca oynadığı maçlar 2 Gol 2 Asist 0 Sarı kartlar 7 Kırmızı kart 1



