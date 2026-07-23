İspanyol spor gazetesinin haberine göre, Katalan kulübünün spor direktörü Deco, stoper ile bir araya gelerek Barça’ya transfer olasılığını değerlendirdi. Bilbao'da forma giyen Fransız asıllı oyuncunun 2028'e kadar süren sözleşmesinde bir çıkış maddesi yer aldığı belirtiliyor. Bu madde, Laporte'nin Bask kulübünden sadece 15 milyon avroluk sabit bir transfer ücreti karşılığında ayrılmasına olanak tanıyor.

Terzic ise savunma lideri hakkındaki yeni ortaya çıkan transfer söylentilerini açıkça önemsiz göstermeye çalıştı. Bu söylentiler, eski Borussia Dortmund teknik direktörünü hiç de şaşırtmadı: 43 yaşındaki teknik adam, “Bunun yeni bir haber olduğunu sanmıyorum, belki sadece başka bir isim altında,” diyerek konuyu hafifletmeye çalıştı.

Böylece teknik direktör, muhtemelen geçen sezon yaşanan uzun süren transfer drama atıfta bulundu. O dönemde Nico Williams’ın Katalonya’ya transferi gündemdeydi. Bilbao’nun en değerli oyuncusu ve altyapı ürünü olan Laporte, Bask Bölgesi’ndeki sözleşmesini geçen yılın Temmuz ayında 2035’e kadar uzatmış olsa da, Barcelona ile uzun vadeli bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardığı iddia ediliyor.

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Aymeric Laporte, İspanya ile olağanüstü bir Dünya Kupası turnuvası geçirdi

Sözleşme koşulları göz önüne alındığında, Terzic’in kilit oyuncusu Laporte’yi sonunda gerçekten takımda tutup tutamayacağı belirsizliğini koruyor. Teknik direktör, Laporte, kaleci Unai Simon ve Williams’ın da aralarında bulunduğu üç Dünya Şampiyonu’nun dönüşüne ilişkin olarak son derece sakin bir tavır sergiledi ve şöyle konuştu: “Bu oyuncuları kadromuzda bulundurmaktan gurur duyuyoruz. Şahsen, onların dönüşünü ve onlarla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.”

Laporte’nin yeniden uluslararası gündeme oturması hiç de şaşırtıcı değil. 31 yaşındaki oyuncu, olağanüstü bir Dünya Kupası turnuvası geçirdi. İspanya milli takımı adına oynanan her maçta sahada yer aldı. Laporte’nin de yer aldığı İspanyolların son derece sağlam savunması, turnuva boyunca sadece tek bir gol yedi.

Kulüp düzeyinde ise Laporte, geçtiğimiz sezon 10 milyon avro transfer ücreti karşılığında Al-Nassr’dan yetiştiği kulüp olan Bilbao’ya geri döndü. Sakatlık nedeniyle zorunlu bir ara vermesine rağmen, geçtiğimiz sezonda La Liga’da 25 maça çıktı. Toplamda, bu stoper şu ana kadar ana kulübünün formasıyla 252 resmi maça çıktı.

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Aymeric Laporte kariyeri boyunca hangi takımlarda oynadı?

Kariyeri geçmişte de yüksek bedelli transferlerle şekillenmişti. 2018 yılında Laporte, 65 milyon euroluk bir transfer ücreti karşılığında Bilbao'dan ayrılıp Premier League'deki Manchester City'ye transfer oldu.

Pep Guardiola yönetiminde geçirdiği beş buçuk yıl boyunca Skyblues formasıyla 180 maça çıktı. 2023 yazında ise nihayet Suudi Arabistan’a, Al-Nassr’a transfer oldu; kulüp, onun hizmetleri için 27 milyon Euro’dan fazla transfer ücreti ödedi. Orada toplam 69 maça çıkan savunma oyuncusu, daha sonra Bask Bölgesi’ne geri döndü.