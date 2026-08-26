Bugün, çarşamba günü yayımlanan bir basın haberi, Atletico Madrid oyuncusu Arjantinli Julian Alvarez'in Arsenal'e transfer olmayı reddetmesinin ve bu yaz Barcelona'ya gitmekte ısrar etmesinin nedenini ortaya koydu.

Atletico Madrid'in oyuncudan vazgeçip onu Barcelona'ya bırakmaya hazır olmadığı görülüyor; bu, Julian'ın kendi hayali. Buna karşılık, oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Arsenal'e transferi dosyasında büyük bir esneklik gösteriyor.

Bu bağlamda, birçok kişi, kulüpte kalmak istemiyorsa Atletico'nun sunduğu tek makul seçenek buysa, Julian'ın şu anda İngiltere'ye dönmeyi neden reddettiğini merak ediyor.

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Bütün bunların arkasında tamamen ailevi bir neden yatıyordu. Atletico Madrid oyuncusuna yakın Arjantinli gazeteci Veronica Brunati'ye göre, Manchester City'deki döneminin ardından "ailesinin bazı fertlerinin oturma izinleri yaklaşık iki yıl sonra sona erdi, örneğin anne ve babasının, dolayısıyla İngiltere'yi terk etmek ya da başka bir göç yolu aramak zorunda kaldılar".

Bu bağlamda, oyuncu İspanya'da, kardeşleri de dahil olmak üzere ailesinin büyük bölümüyle çevrili biçimde yaşıyor ve bunu korumak istiyor.

Bu nedenle, idolü Lionel Messi'nin de oynadığı Barcelona'da forma giyme yönündeki sportif hırsının yanı sıra kişisel bir etken de var.

Arjantinli kaynak, "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Manchester City'deki döneminde turistlere getirilen zaman kısıtlamaları nedeniyle ailesine ve arkadaşlarına konaklama sağlamanın büyük bir lojistik zorluk oluşturduğunu ekledi.

Oyuncu ailesiyle birlikte yaşamak istiyor; bu ise Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından ülkedeki katı göç yasaları nedeniyle neredeyse imkânsız hale geldi.

İspanya'da ise göç yasası, AB vatandaşlarının aile fertlerine yönelik oturma vizesi (birçok Arjantinlide olduğu gibi çifte Avrupa vatandaşlığına sahip olunması durumunda) ve ayrıca aile birleşimi izinleri ile uzun süreli oturma izinleri sayesinde daha fazla esneklik mevcut.

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Ayrıca, özellikle Güney Amerika vatandaşları için çoklu giriş ve daha uzun süreli oturma imkânı tanıyan vizeler de bulunuyor.