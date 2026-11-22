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Yan Diomande, Real Madrid'e rekor transferinden önce RB Leipzig yerine başka bir kulübe gidebilirdi. Bundesliga ekibi, sıra dışı forveti bir üst düzey kulübün elinden kaptı.

Diomande, Real Madrid'e transferinden yalnızca bir yıl önce serbest kalma maddesi sayesinde CD Leganes'ten 20 milyon euro karşılığında RB Leipzig'e gitmişti. Ancak İspanya ikinci lig ekibinin başkanı Eduardo Cosin'e göre Fildişi Sahilli oyuncunun satılması aslında planlanmıyordu.

Cosin, RMC Sport'a yaptığı açıklamada, "Örneğin Monaco çok ilgiliydi ve onu transfer etmek için gerçekten elinden geleni yaptı" dedi ve ekledi: "Diğer kulüplere olduğu gibi onlara da pazarlık yapmak istemediğimizi bildirdik. Sonunda Leipzig'e imza attığını öğrendiklerinde muhtemelen hayal kırıklığına uğradılar. Ama gerçek şu ki Leipzig ile de başka bir pazarlık yapmadık."

Ancak Leipzig, transferi tamamlamak için kısa sürede başka bir yol izledi. Cosin, "Banka hesap bilgilerimizi sormak için İspanya Futbol Federasyonu'na başvuran ilk kulüp onlar oldu" dedi.

Getty Images

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Teselli: Leganes, Diomande'nin transferinden büyük kâr elde etti

Yine de Leganes için iyi bir teselli vardı: Diomande'yi yalnızca altı ay önce ABD'nin Florida eyaletindeki Daytona Beach'te bulunan özel spor akademisi DME Academy'den bonservis bedeli ödemeden transfer etmişti . Diomande, on maçta toplam 542 dakika oynayıp iki gol ve bir asist kaydettikten sonra Leipzig, 20 milyon euro ödeyerek onu kadrosuna kattı. İspanyol kulübü ayrıca sonraki satıştan elde edilecek kârdan yüzde beş pay alma hakkını güvence altına aldı.

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Diomande yalnızca bir yıl sonra 125 milyon euroluk taban bonservis bedeliyle Real Madrid'in rekor transferi olduğundan, söz konusu kâr 105 milyon euroya ulaştı. Böylece Leganes yaklaşık beş milyon euro daha kazandı.

Diomande, Leipzig'de etkileyici performansıyla dikkat çekmişti. 36 maçta 13 gol ve on asist kaydetti. 20 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar Real Madrid'de de başarılı bir performans sergiliyor.

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Diomande başlangıçta düzenli olarak ilk 11'de oynamasa da teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde artık takımın değişmez isimlerinden biri. 17 maçta dört gol ve dört asist kaydetti.