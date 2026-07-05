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Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Sadece 99 pas… Utanç verici istatistikler, Paraguay’ın Fransa karşısında gösterdiği yetersizliği ortaya koyuyor

Paraguay - Fransa
Paraguay
Fransa
Dünya Kupası
Paraguay
Fransa
ABD

Fransız baskısı, maç boyunca Paraguaylı oyuncuları sıkıştırdı

2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Fransa'nın Paraguay'ı 1-0 mağlup ettiği çekişmeli maçta, istatistikler Les Bleus'un ezici üstünlüğünü yansıtıyor.

Fransız "Foot Mercato" ağının aktardığına göre, maç boyunca sadece 99 başarılı pas yapan Paraguaylı oyuncular, Fransa'nın yoğun baskısı ve yüksek teknik becerisi altında sıkışıp kalırken, Fransız milli takımı ise 510 pas tamamladı.

Bu büyük fark, teknik direktör Daniel Garniero’nun oyuncularının Fransız savunması karşısında gol fırsatı yaratmakta ne kadar zorlandığını ortaya koyuyor.

Muazzam oyun hacminin yanı sıra, diğer veriler de bu mutlak üstünlüğü teyit ediyor. Fransa, Dünya Kupası'nda 150. golünü atarak sembolik bir başarıya imza attı ve Brezilya, Almanya ve Arjantin'den sonra bu rakama ulaşan dördüncü ülke oldu. Ayrıca, topun %76'sını elinde tuttu; bu, Opta'nın 1966'da maç istatistiklerini takip etmeye başladığından beri elde ettiği en yüksek oran.

Dikkat çeken diğer istatistiklerden biri de, Paraguay milli takımının, Kylian Mbappé’nin penaltıyla maçı belirlediği karşılaşmanın ilk yarısı boyunca Fransa’nın ceza sahası içinde topa hiç dokunmamış olmasıdır.

Dünya Kupası
Fransa crest
Fransa
FRA
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Fas
MAR

Fransa’nın önümüzdeki Perşembe akşamı Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas ile karşılaşmaya hazırlandığı belirtiliyor.

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