Barcelona'da kimsenin inkâr edemeyeceği bir gerçek var, ancak bu gerçeğin asıl boyutunu tek başına rakamlar ortaya koydu. Tüm yıldızları ve tarihiyle koca bir takım, sezon boyunca tek bir oyuncu olmadan yalnızca 85 dakika oynayabildi. Bu oyuncu, kulübün altyapısından yetişen ve rekor sürede gelecek vaat eden bir yetenekten Barcelona'nın atan kalbine, Hansi Flick'in asla vazgeçemediği isme dönüşen Lamine Yamal.

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Bu noktada “Mundo Deportivo”nun gündeme getirdiği şaşırtıcı bir istatistik, Lamine Yamal'ın Barcelona için önemini ve her şeyden önce takımın bu yerli oyuncuya ne kadar bağımlı olduğunu düşünmemize yol açıyor. Takımın şu ana kadar oynadığı 13'ü La Liga'da, 4'ü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 17 resmi maçın tamamında genç kanat oyuncusu ilk 11'de sahaya çıktı ve yalnızca dört kez oyundan alındı.

Mümkün olan 1.530 dakikanın sadece 85'inde Flick'in takımı Lamine olmadan oynadı ve skor her seferinde takımın lehineydi. Bakü'deki Karabağ maçında ise Hansi Flick ilk kez onsuz sahaya çıkacak. Bu, sonuç henüz belli değilken Lamine olmadan bir maçı kazanmak zorunda kaldığında Barcelona'nın ne kadar büyük bir kayıp yaşayacağını ortaya koyacak gerçek bir sınav olacak.

Dört oyuncu değişikliğinde dikkat çeken ortak bir nokta var: Bu durumların hepsinde Lamine, skor büyük farkla ve fiilen belli olmuşken sahadan ayrıldı. Dolayısıyla büyük baskı altında oynanan çekişmeli bir maçta ya da sonucun belirsiz olduğu bir anda hiç oyundan alınmadı.

İlk örnek Elche maçıydı. Lamine, Barcelona 2-0 öndeyken 65. dakikada oyundan alındı ve takım maçı 5-0'lık farklı bir galibiyetle tamamladı. Benzer bir durum Levante karşısında da yaşandı: İki gol atan Lamine, skor 3-0'ken 66. dakikada sahadan ayrıldı ve Barcelona'nın son dakikalarda daha fazla zorlandığı maç 4-2 sona erdi.

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Real Betis maçında bir gol atan Lamine, skor 4-2'yken 70. dakikada oyundan alındı ve Barcelona farkı 5-2'ye çıkardı. Son örnek olan Alaves maçı da bu eğilimi doğruluyor: İki gol atan Lamine, skor 5-0'ken 74. dakikada sahadan ayrıldı ve karşılaşma 6-1 sona erdi.

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Dört maç, dört değişiklik ve skorun teknik ekibe, görünüşte takım açısından büyük bir risk almadan en etkili oyuncusundan vazgeçme imkânı tanıdığı dört durum. Açıklama net: Barcelona maçın kontrolünü elinde tuttuğunda Lamine'nin süresini idare edebiliyor, belirsizlik hâkim olduğunda ise onun varlığı çok daha önemli hâle geliyor.

Ancak asıl sorun oyuncu değişiklikleriyle sınırlı değil. Gerçekten önemli olan, Lamine sahada olmadığında ve Barcelona hücumdaki ana güç kaynağı olmadan çözüm bulmak zorunda kaldığında ne olacağı. Şu ana kadar İspanyol milli oyuncunun yokluğunda acil bir durum yaşanmadı. Etkisinin takımın kolektif performansını şekillendirdiğine şüphe yok ve önemi, oynadığı dakika sayısına ve hücuma yaptığı katkıya da yansıyor.

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Sonuç olarak Barcelona, Lamine Yamal sayesinde olağanüstü bir rekabet avantajına sahip, ancak bu avantajın yapısal bir bağımlılığa dönüşmesi riskiyle de karşı karşıya. Dört oyuncu değişikliği, Flick'in onu korumak için fırsatlar bulduğunu gösteriyor, ancak bu değişiklikler, takımın yüksek baskı altında onsuz mücadele etmek zorunda kaldığında nasıl tepki vereceğini görmemize imkân tanımıyor.

Bakü'de herkes bu sorunun cevabını ilk kez alacak. Barcelona, Lamine olmadan kazanabilecek mi? Yoksa o 85 dakika, gelecekte takıma pahalıya mal olabilecek bir bağımlılık hikâyesinin sadece başlangıcı mıydı?