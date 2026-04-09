Sadece 45 dakika sonra... Pedri'nin Atlético Madrid maçında neden oyundan alındığı ortaya çıktı

Dün Çarşamba günü Atlético Madrid ile oynanan maçın ilk yarısının sonunda Barcelona 1-0 geride olmasına rağmen, Barça'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick, ikinci yarı başlangıcında Blaugrana'nın yıldızı Pedri'yi takım arkadaşı Gavi ile değiştirmeye karar verdi.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında kendi sahası Camp Nou'da Atlético Madrid'e 2-0 yenildi ve Avrupa kupasında yarı finale yükselme görevi zorlaştı.

Yan tur maçı, önümüzdeki Salı günü "Metropolitano" stadyumunda oynanacak ve bu maçın galibi, Arsenal ile Sporting Lizbon arasındaki maçın galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

Katalan "Mundo Deportivo" gazetesi, Pedri'nin sadece 45 dakika sonra neden oyundan alındığını açıkladı ve şöyle yazdı: "Flick, Pedri'nin diz tendonundaki ağrı nedeniyle devre arasında oyundan alındığını doğruladı."

Gazete, orta saha oyuncusunun Atlético Madrid karşısında ilk yarıda vasat bir performans sergilediğini, bu nedenle sağlık ekibinin, oyuncunun sakatlık geçmişini göz önünde bulundurarak sahada kalması riskini almamaya karar verdiğini de ekledi.

Pedri'nin, önümüzdeki Cumartesi Espanyol ile oynanacak derbi maçına hazır olup olmadığını belirlemek için tıbbi testlerden geçmesi bekleniyor.

Gazete, Hollandalı Frenkie de Jong'un sakatlık nedeniyle 6 hafta aradan sonra Espanyol maçına çıkmaya hazır olabileceğini belirtti.

