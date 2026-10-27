Lamine Yamal'ın evindeki hayal kırıklığı sıradan değildi; aksine, ona en yakın isimlerden birinin, Harry Kane'in Ballon d'Or'u kazanmasını küçümsemekten ve ödülü "veda hediyesi" olarak nitelemekten çekinmeyen amcasının ateşli açıklamasıyla canlı yayında patlak verdi.

Gizem sonunda çözüldü: 2026 Ballon d'Or ödülü, ana vatanı İngiltere'de Harry Kane'e gitti. Kane, ikinci olan Kylian Mbappe'yi ve tarihinde üçüncü kez en iyi genç oyuncu ödülü Kopa'yı kazanmasına rağmen üçüncülükle yetinen Lamine Yamal'ı geride bıraktı.

Bu karar, Barcelona kampında üzüntü ve öfkeyi alevlendirdi; özellikle de İngiliz oyuncu, ligde 36 gol ile Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazanarak rekorları alt üst etmiş, kulübü ve ülkesinin milli takımıyla tüm kulvarlarda 65 maçta 73 gol atmış, 2026 Dünya Kupası'nda üçüncü olmuş, Almanya Ligi'ni ve Almanya Kupası'nı kazanmış ve 2001'de Michael Owen'dan bu yana bu ödülü kazanan ilk İngiliz olmuşken. Ancak tüm bu rakamlar, Yamal'ın ailesini ikna etmedi.

Futbolu seviyorsan Lamine'i izle

Kameralar ve mikrofonlar, töreni Londra'dan canlı olarak takip eden "Cadena Ser" radyosundaki "El Larguero" programı sırasında Yamal'ın amcasının barında hazır bulundu ve Lamine'in kazanan olduğuna ikna olmuş olan amcasının ve yanındakilerin yüzlerindeki belirgin hayal kırıklığını kaydetti.

Lamine Yamal'ın amcası Abdul, kazananın açıklanmasından birkaç dakika sonra "Cadena Ser" radyosuna yaptığı ateşli açıklamalarda şunları söyledi: "Yeğenim muhteşemdi, o dünyanın en iyi oyuncusu, bunu herkes biliyor. Eğer futbolseverseniz, Harry Kane'i değil, Lamine'i izlemelisiniz."

Üzgün ve öfkeli bir tonla şunları ekledi: "İngiliz, yetenekli bir forvet, evet, ama yeğenim sahadaki dikkat çeken parlak performansı sayesinde en iyi oyuncu; farkı yaratan o."

Kane veda hediyesini alıyor

Amca, yeğeninin neden kaybettiğine dair kendi yorumuyla sürprizi patlattı ve sosyal medyayı alevlendiren o cümleyi söyledi: "Kazanamadı çünkü Lamine genç, 19 yaşında ve daha çoğunu kazanacak. Ama Harry'nin sahalarda yalnızca üç günü kaldı, ödülü biz ona verdik."

Abdul, Lamine'in başarılarının Kane'in başarılarından kat kat üstün olduğu görüşünde ve şunları açıkladı: "Dünya Kupası'nı, İspanya Ligi'ni ve Süper Kupa'yı kazandı, harika oynuyor, inanılmaz bir sezon geçirdi, kimsenin atamayacağı goller atıyor, paslar, gol pasları, her şey."

Lamine'in yaşadığı büyük hayal kırıklığına rağmen ki bu, 2010'da Dünya Kupası'nı kazanan ancak Ballon d'Or'u Messi'ye kaptıran Iniesta ve Xavi'nin senaryosunu tekrarlıyor, amcası üzüntünün uzun sürmeyeceğini vurguladı.

Lamine Yamal'ın amcası, yeğeninin geleceğine dair öngörüde bulunduğu bir açıklamayla sözlerini tamamladı ve kendinden emin bir şekilde şöyle dedi: "Beş Ballon d'Or kazanacak."



