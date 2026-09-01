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Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Sadece 3 ay önce kadrosuna kattıktan sonra: Benfica, Faslı yeteneği Kadisiye'nin elinden kaptı

Transfers
S. El Karouani
Al Diriyah - Al Qadsiah
Al Diriyah
Al Qadsiah
Premier Lig
Maritimo - Benfica
Maritimo
Benfica
Portugal Lig
Fas
Fas
Suudi Arabistan
Portekiz

Suudi kulübü yeni bir oyuncusunu kaybediyor

Portekiz ekibi Benfica, Suudi Arabistan kulübü Al-Qadsiah'tan Faslı yetenekli oyuncuyu, kendisiyle sözleşme imzalanmasından yalnızca 3 ay sonra kapmayı başardı.

Al-Qadsiah kulübü bugün salı günü, Faslı sol beki Sofyan El-Kervani'nin, geri satın alma maddesi bulunan bir anlaşmayla, mevcut sezon sonuna kadar kiralık olarak Benfica'ya transfer olmasına onay verdiğini açıkladı.

Daha önce basında yer alan haberlere göre, Portekiz kulübü kiralık süresinin bitiminin ardından yaklaşık 10 milyon euro karşılığında El-Kervani'yi kalıcı olarak kadrosuna katma imkanına sahip olacak.

Premier Lig
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Al Diriyah
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Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Portugal Lig
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Maritimo
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Benfica
BEN

El-Kervani'nin ayrılığı, kendisiyle sözleşme imzalanmasından yalnızca 3 ay sonra geldi. Al-Qadsiah, oyuncuyu Hollanda ekibi Utrecht ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından, serbest transfer olarak geçtiğimiz haziran ayında 3 yıllık bir sözleşmeyle kadrosuna katmıştı.

Basında yer alan haberlerde, Faslı bekin Suudi Arabistan Krallığı'ndaki ortama uyum sağlamakta başarısız olduğu, ayrıca yeni sezonda İrlandalı teknik direktörü Brendan Rodgers'ın planları dışında kaldığı belirtildi.

25 yaşındaki oyuncunun yükselen en dikkat çekici yeteneklerden biri olarak kabul edildiğini belirtelim. Geçtiğimiz sezon Utrecht ile 50 maça çıkan oyuncu, bu maçlarda 4 gol kaydetti ve 18 asist yaptı.

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