Portekiz ekibi Benfica, Suudi Arabistan kulübü Al-Qadsiah'tan Faslı yetenekli oyuncuyu, kendisiyle sözleşme imzalanmasından yalnızca 3 ay sonra kapmayı başardı.

Al-Qadsiah kulübü bugün salı günü, Faslı sol beki Sofyan El-Kervani'nin, geri satın alma maddesi bulunan bir anlaşmayla, mevcut sezon sonuna kadar kiralık olarak Benfica'ya transfer olmasına onay verdiğini açıkladı.

Daha önce basında yer alan haberlere göre, Portekiz kulübü kiralık süresinin bitiminin ardından yaklaşık 10 milyon euro karşılığında El-Kervani'yi kalıcı olarak kadrosuna katma imkanına sahip olacak.

El-Kervani'nin ayrılığı, kendisiyle sözleşme imzalanmasından yalnızca 3 ay sonra geldi. Al-Qadsiah, oyuncuyu Hollanda ekibi Utrecht ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından, serbest transfer olarak geçtiğimiz haziran ayında 3 yıllık bir sözleşmeyle kadrosuna katmıştı.

Basında yer alan haberlerde, Faslı bekin Suudi Arabistan Krallığı'ndaki ortama uyum sağlamakta başarısız olduğu, ayrıca yeni sezonda İrlandalı teknik direktörü Brendan Rodgers'ın planları dışında kaldığı belirtildi.

25 yaşındaki oyuncunun yükselen en dikkat çekici yeteneklerden biri olarak kabul edildiğini belirtelim. Geçtiğimiz sezon Utrecht ile 50 maça çıkan oyuncu, bu maçlarda 4 gol kaydetti ve 18 asist yaptı.