Bayern Münih, Faslı yıldızı İsmail Saibari'nin sakatlığıyla ilgili yeni bir darbe aldı. Kulüp, oyuncunun ayak bileğinden ameliyat olmasının ardından durumuna dair daha net gelişmeleri açıkladı. Bu güncelleme, sahalara dönüş tarihine ilişkin endişeleri artırıyor.

Alman gazetesi "Bild", dün pazar günü Saibari'nin Alman Ligi'nin sekizinci hafta maçları kapsamında 2-2 berabere sonuçlanan Borussia Dortmund karşılaşmasında sakatlanmasının ardından en az 3 ay sahalardan uzak kalacağını belirtmişti.

Ancak Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, bugün pazartesi günü, Tribuna sitesinin aktardığına göre, tıbbi değerlendirmelerin ayak bileğindeki sindesmoz bağındaki yırtık nedeniyle oyuncunun 4 aya kadar sahalardan uzak kalabileceğine işaret ettiğini açıkladı. Bu, oyuncunun uzak kalacağı sürenin sakatlığın ardından yayımlanan ilk tahmini aşabileceği anlamına geliyor.

Başarılı ameliyat ve uzun rehabilitasyon

Eberl, oyuncunun geçirdiği ameliyatın iyi geçtiğini, ancak sakatlığın niteliğinin maçlara yeniden çıkmadan önce uzun bir iyileşme ve rehabilitasyon süreci gerektirdiğini vurguladı.

Bayern'in sportif direktörü, gazeteci Florian Plettenberg'in aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Ameliyat dün iyi geçti. Bugün bizimle öğle yemeği masasında oturuyordu bile. Çok şaşırdım ve kendisine iki üç hafta sonra dönüp dönmeyeceğini sordum, biraz güldü ve 'İki buçuk hafta' dedi. Ama bu muhtemelen gerçekleşmeyecek. Sindesmoz bağındaki yırtık nedeniyle 3 ila 4 ay arası sahalardan uzak kalmasını bekliyoruz."

Sindesmoz bağı, bacağın iki kemiğini birbirine bağlayan ve ayak bileği eklemini sabitlemeye yardımcı olan önemli dokulardan biridir. Bu nedenle sakatlığı, erken dönüşü ve bunun yol açabileceği sakatlığın tekrarlamasını önlemek için rehabilitasyon aşamalarında dikkat gerektirir.

Dortmund sakatlığının ardından yeni bir şok

Saibari, Borussia Dortmund karşılaşmasında rakip takımın kalecisiyle girdiği bir ortak top mücadelesinin ardından sakatlanmış, uzun süre sahalardan uzak kalacağı endişeleri arasında Allianz Arena'yı koltuk değnekleriyle terk etmişti.

Sakatlıklar aynı maçta Bayern'in kadrosunu vurdu. Serge Gnabry'nin diz arka adale sakatlığı nedeniyle 4 ila 6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı kesinleşirken, Michael Olise'nin durumu maçtan sonraki ilk saatlerde teşhisin netleşmemesi nedeniyle takip altında kaldı.

Kaleci Jonas Urbig ise kafasına aldığı sert bir darbenin ardından baş dönmesi yaşadı ve kulüp, dönüş tarihini belirlemeden önce durumunu izlemeyi sürdürdü.

Bayern'in hesaplarında etkili bir eksiklik

Saibari'nin sakatlığı, özellikle yerel ve Avrupa düzeyindeki maç yoğunluğunun baskısı altında önümüzdeki müsabakalarda Faslı orta saha oyuncusunun hizmetlerinden yararlanmayı uman Bayern Münih için önemli bir kayıp anlamına geliyor.

Yeni tahminlere göre, oyuncunun sahalardan uzak kalma süresi, tedavi ve rehabilitasyona vereceği yanıtın seyrine bağlı olarak Şubat ya da Mart 2027'ye kadar uzayabilir. Sağlık ekibinin önündeki en büyük zorluk ise sakatlığın yeniden nüksetmesini riske atmadan oyuncunun tam fiziksel hazırlığıyla dönüşünü sağlamak olacak.