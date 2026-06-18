Sadece 23 dakikalık Dünya Kupası mı? FIFA, oyuncuyu üç maçlık cezaya çarptırdı

Görünüşe göre 2026 Dünya Kupası, Themba Zwane için şimdiden sona ermiş gibi. FIFA, Meksika maçında (2-0 mağlubiyet) gördüğü kırmızı kart nedeniyle Güney Afrikalı oyuncuyu üç maçlık cezaya çarptırdı.

Zwane için işler bu Dünya Kupası’nın açılış maçında ters gitti. 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, maçın 60. dakikasında Jayden Adams’ın yerine oyuna girdi.

84. dakikada Zwane aptalca bir hareket yaptı. Tecrübeli oyuncu, hiçbir sebep yokken Roberto Alvarado'ya doğru vurma hareketi yaptı.

Zwane için pahalıya mal olan bu kırmızı kart nedeniyle, Çekya ve Güney Kore ile oynanacak kalan grup maçlarını kaçıracak.

Güney Afrika, bir mucize eseri Dünya Kupası'nda bir üst tura çıkarsa bile, Zwane eleme turlarının ilk aşamasını da kaçıracak.

Yaşı göz önüne alındığında, Zwane’nin bir daha Dünya Kupası’nda oynaması zor olacak. Bu turnuva, sadece 23 dakika sürerek sona erecek gibi görünüyor.

Zwane, Güney Afrika milli takımında 55 kez forma giymiş bir oyuncu. Mamelodi Sundowns ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor.