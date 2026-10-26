Fenerbahçe, orta yuvarlaktan topu kaleci Ederson'a geri gönderdi. Ederson'ın ileriye gönderdiği uzun topta, 12 saniye sonra Galatasaray savunmacısı Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçe forveti Romelu Lukaku mücadeleye girdi. Bardakcı, Belçikalı oyuncunun kolunu sıkıştırdı ancak ardından kendisi yere düştü. Lukaku, işaret parmağını ona doğru uzatarak hareketi hakkında ne düşündüğünü gösterdi. Hemen ardından çıkan arbedeyi sahaya koşan yardımcı hakem de önleyemedi.

İki takımdan çok sayıda oyuncunun birbirini itip çekmesinin ardından ortam bir ölçüde sakinleşti. Ancak Lukaku, rakibine bir kez daha ağır hakaretler savurdu. Hakem, yaşananları açıklığa kavuşturmak için sonunda Bardakcı ve Lukaku'yu yanına çağırdı.

Lukaku, derbinin devamında uzun süre ön plana çıkmadı. Manşetleri ise Galatasaray'daki rakibi Victor Osimhen yaptı: Nijeryalı oyuncu, devre arasından önce iki gol atarak Cim Bom'u fazlasıyla hak ettiği 2-0'lık üstünlüğe taşıdı (29, 44). Fenerbahçe ilk bir saatte yalnızca bir şut çekebildi. Konuk ekibin en tehlikeli pozisyonunu ise topu uzaklaştırmaya çalışırken kendi direğine gönderen Galatasaraylı Davinson Sanchez yarattı. İrfan Kahveci, muhteşem bir röveşatayla konuk ekip adına farkı bire indirdi ancak Fenerbahçe 1-2'den ötesini bulamadı.

Gala ve Fener son haftalarda nasıl bir performans sergiledi?

Ezeli rakibine karşı derbiyi kazanan son şampiyon Gala, Süper Lig'de liderliğini korudu. Beşinci sıradaki Fenerbahçe ise liderin altı puan gerisinde. Fenerbahçe için son haftalarda Şampiyonlar Ligi'nde de işler ters gitti: İkinci hafta Aston Villa deplasmanında 0-6 yenildi, geçen hafta ise sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı maçta 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı. Bunun sonucunda teknik direktör İsmail Kartal'ın konumu ciddi baskı altına girdi.