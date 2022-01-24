Milli oyuncumuz Ozan Tufan'ın da formasını giydiği Watford, Ekim ayında takımın başına getirdiği Claudio Ranieri ile henüz dört ay bile olmadan yolları ayırma kararı aldı.

Takımı ligde 15. sıradayken devralan deneyimli İtalyan ile iki yıllık sözleşme imzalanmıştı. Ancak aradan geçen sürede işler hiç de beklendiği gibi gitmedi.

Ranieri idaresinde çıktığı 14 maçta sadece iki galibiyet alabilen Watford, bu periyotta ligde kaybettiği 10 maçla sondan ikinci sıraya kadar geriledi. FA Cup'a ise üçüncü turda Ranieri'nin eski takımı Leicester City'ye 4-1 yenilerek veda ettiler.

Watford Menajeri Claudio Ranieri'den Ozan Tufan'a eleştiri

Resmi açıklama geldi

Kulübün sitesinde yayınlanan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Teknik direktör Claudio Ranieri, Watford Futbol Kulübü'ndeki görevinden ayrılmıştır."

"Onurlu ve dürüst bir insan olan Claudio, takımın başındayken gösterdiği çaba sayesinde Vicarage Road'da her zaman saygıyla karşılanacak."

"Ancak yönetim, Premier Lig'de sezonun yarısını geçtiğimiz şu günlerde yapılacak bir değişikliğin, yeni teknik direktöre Premier Lig'de kalma hedefine ulaşmak için yeterli zamanı tanımak açısından gerekli olduğuna karar verdi."

Watford'ı neler bekliyor?

Kasım ayında Manchester United'ı 4-1 mağlup ederek büyük ses getiren Watford, o tarihten bu yana ligde çıktığı dokuz maçta üç puana hasret kaldı.

Sezona İspanyol teknik adam Xisco Munoz ile giren Watford, kötü başlangıcın ardından Ranieri'yi takımın başına getirmişti.

Bu sezon üçüncü farklı teknik direktörüyle çalışmaya hazırlanan takım, 5 Şubat'ta son sıradaki Burnley'ye konuk olacak. Burnley ile Watford arasında iki puanlık bir fark bulunuyor. Ancak Burnley'nin rakibine göre iki maçı eksik.

Ranieri'nin kariyeri

70 yaşındaki Ranieri, İtalyan futbolunun yetiştirdiği en önemli teknik direktörlerden biri olarak görülüyor. Kariyeri boyunca Napoli, Fiorentina, Valencia, Atletico Madrid, Chelsea, Parma, Juventus, Roma, Inter, Monaco gibi Avrupa devlerini çalıştıran Ranieri, en büyük başarısını ise Leicester City ile elde etti.

2015/16 sezonunda Leicester City'yi Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan Ranieri, futbol tarihinin gördüğü en büyük sürprizlerden birinin mimarı olmuştu.

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