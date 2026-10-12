"Hâlâ mümkün olduğunca sık futbol oynamak istiyorum çünkü en çok sevdiğim şey bu," diyen İlkay Gündoğan, Eylül 2025'te Manchester City taraftarlarına yönelik duygusal açıklamasında isteğini kısaca anlatmış ve Galatasaray'a bedelsiz transferini böyle gerekçelendirmişti. İlerleyen yaşına rağmen kendisini hâlâ formda hissettiğini belirten Gündoğan, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda yüksek seviyede oynamaya devam edebileceğime gerçekten inanıyorum," demişti. Ayrıca artık 35 yaşında olan futbolcu, "benim için çok şey ifade eden bir ülkede" çocukluğunun tuttuğu takımda oynayabilecekti. Sözleşme imzasına, kısa süre önce paylaştığı, başında Galatasaray şapkası bulunan çocukluk fotoğrafı da eşlik etmişti.

Ancak neredeyse tam 13 ay sonra Gündoğan'ın hayalleri suya düştü. Onun için büyük önem taşıyan oynama süresi sıfıra yaklaşmış durumda. İki maça yayılan toplam 11 dakikası var. Son olarak Süper Lig'de üst üste altı maçın tamamını yedek kulübesinde geçirdi. Çocukluğunda gönül verdiği kulübün formasını giymenin mutluluğundan çok hayal kırıklığı yaşıyor olması şaşırtıcı değil. Yine de normalde soğukkanlılığıyla tanınan tecrübeli futbolcunun cumartesi günü herkesin önünde bu kadar sert bir tepki vermesi şaşkınlık yarattı.

Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde eski kulübü Barcelona ile karşılaşmaya hazır olup olmadığı sorulan Gündoğan, Kasımpaşa maçında da 90 dakika yedek kulübesinde kaldıktan sonra ters bir yanıt verdi: "Zaten oynamıyorum, neden hazır olayım ki?" Bu sözler, beklendiği üzere Türk basınında ve taraftarlar arasında büyük tartışma yarattı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da konuyu bir an önce yatıştırmaya çalıştı. Gazeteci Burhan Can Terzi'nin aktardığına göre Buruk, "Bence İlkay'ın sözleri yanlış anlaşıldı. Maçtan sonra biraz gergin olabilir; çünkü ısındı ama oyuna alınmadı," dedi ve ekledi: "Ben buna fazla anlam yüklemedim. İlkay iyi antrenman yapıyor ve oynamayı bekliyor."

Ancak Gündoğan açısından konu muhtemelen kapanmış değil. Ayrılık ihtimali giderek güçleniyor. Öte yandan yedek kulübesine mahkûm olması da birdenbire gerçekleşmedi.

İlkay Gündoğan eleştirilerin odağında: Yedek kalacağı önceden nasıl belli oldu?

Coşkulu taraftarların büyük sevinçle karşıladığı Gündoğan'ın gelişinden kısa süre sonra, Boğaz kıyısında uzun vadede işinin kolay olmayacağı anlaşılmıştı. Orta saha oyuncusu, bir zamanlar Pep Guardiola'nın top tekniğine ve oyun zekâsına adeta hayran olduğu futbolcu, uyum sağlamakta gözle görülür biçimde zorlanıyordu. Oysa Barcelona'daki bir yıllık döneminin ardından Manchester City'ye döndüğünde düzenli olarak sahaya çıkmıştı. Sezonu 33'ü Premier Lig, 10'u Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 54 maçla tamamlamıştı. Böylesine faal bir futbolcunun, kalite bakımından kuşkusuz daha düşük seviyedeki Türkiye'nin en üst liginde ilk 11'de yer bulacağı düşünülebilirdi. Görünüşe göre Gündoğan da dâhil pek çok kişi böyle düşünmüştü; veda paylaşımındaki sözleri bunu açıkça ortaya koyuyor.

Ancak bunun yanlış bir beklenti olduğu kısa sürede anlaşıldı. Gündoğan en azından düzenli olarak forma giyse de tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olmaktan uzaktı. Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki 32 maçında 12 kez oyuna sonradan girdi, 15 kez oyundan alındı. Şimdiyse forma numarasının ışıklı oyuncu değişikliği tabelasında görünmesi bile nadir rastlanan bir durum. Basında, yorumcular arasında ve sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştiriler, takım arkadaşı Leroy Sane'nin de aşina olduğu türden ve o gün de bugün de aynı: Gündoğan'ın fazla yavaş olduğu, oyuna yeterince etki etmediği ve fiziksel açıdan eksikleri bulunduğu söyleniyor.

Örneğin eski Türk millî futbolcu Nihat Kahveci, Gündoğan'ın birkaç hafta önce Sporting Lizbon'a karşı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçta beş dakika oynamasının ardından şöyle demişti: "Eksikler iki buçuk aydır biliniyor, sonra da sahada hiç varlık gösteremeyen İlkay oyuna alınıyor. Antrenman merkezindeki bazı kişiler yeterince hızlı koşmadığını söylüyor." Bunun üzerine Gündoğan'ın eşi, internette hayal kırıklığına uğramış Cim Bom taraftarlarıyla tartıştı. Sosyal medyada eşine yöneltilen, bazıları ağır hakaretler içeren mesajlara verdiği tepkili yanıt şuydu: "İlkay'ın neden oynamadığını öğrenmek istiyorsanız bana değil, teknik direktörünüze sorun."

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Yüksek maaşlı futbolcunun sözleşmesi sona eriyor: İlkay Gündoğan iddiaları yalanladı

Edinilen bilgilere göre Gündoğan'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatması söz konusu değil. Türk gazetesi Sabah ise Galatasaray'ın kışın bir transfere zorlayacağını dahi bildiriyor. Habere göre kulüp, yalnızca Gündoğan'ın yıllık 4,5 milyon avro olduğu öne sürülen yüksek maaşını ödeme listesinden çıkarmak için bile bir an önce yolları ayırıp tecrübeli yıldızı göndermek istiyor. Ayrıca Buruk'un sezonun kalanında ona yeniden daha büyük bir rol vermeye niyetli olmadığı belirtiliyor.

Gündoğan ise Mundo Deportivo'ya yaptığı açıklamada transfer düşünmediğini net biçimde ortaya koydu: "Transfer söylentileri doğru değil. Kış transfer döneminden sonra da burada kalmak ve Galatasaray ile bir şampiyonluk daha kazanmak için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum." İddiaların asılsız olduğuna işaret eden bir başka nokta da söz konusu haberde muhtemel alıcıların adının geçmemesiydi.

Yaz aylarında Almanya'dan hedefleri olan eski bir kulübü ona çıkış yolu sunabilir. Bu kulüp Borussia Dortmund değil, 2. Bundesliga ekibi 1. FC Nürnberg. Miroslav Klose yönetimindeki Nürnberg, etkileyici hücum futboluyla sezona müthiş bir başlangıç yaptı; etkileyici transfer politikası ve altyapı çalışmaları sayesinde de yedi maçta topladığı 17 puanla puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor.

İlkay Gündoğan eski aşkına dönecek mi?

Gündoğan profesyonel kariyerine 2009'da Nürnberg'de başlamıştı. Olası bir geri dönüşe ilişkin söylentiler yıllardır sürüyor. Bunda, kendisinin de kamuoyu önünde zaman zaman geri dönüş ihtimalinden söz etmesi etkili. Gündoğan, Sky'a temmuz ayında verdiği röportajda, "Elbette geri dönmeyi düşünebilirim. Hangi görevde olursa olsun. Futbolcu olarak bir iki yıl daha mı, yoksa belki yönetici ya da teknik direktör olarak mı, bilmiyorum. Hepsi mümkün," demişti.

Futbol romantiklerini ve özellikle Nürnberg taraftarlarını heyecanlandıracak bu geri dönüşün koşulu muhtemelen Bundesliga'ya yükselmek. Galatasaray'ın beklentilerin aksine Gündoğan'ın sözleşmesini feshetmemesi hâlinde, mali engel nedeniyle kışın bir buluşma zaten pek olası değildi. Kiralık transfer de geçici bir çözüm değil. FIFA kurallarına göre bir futbolcunun kiralık döneminin sona erdiği tarihte, asıl kulübüyle en az bir yıllık sözleşmesinin (veya buna karşılık gelen bir uzatma opsiyonunun) bulunması gerekiyor. Böylece futbolcuların gönderilip ardından kulüpsüz kalmalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Gündoğan mevcut durumuna katlanıp bir altı ay daha beklemeye karar verirse yazın Nürnberg'e bedelsiz olarak katılabilir. Böylece eski aşkında, en çok sevdiği şeyi nihayet yeniden yapabilir: Futbol oynamak.

IMAGO

İlkay Gündoğan'ın profesyonel kariyerinde oynadığı kulüpler