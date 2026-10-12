"Hâlâ mümkün olduğunca sık futbol oynamak istiyorum, çünkü en çok sevdiğim şey bu", diyen İlkay Gündoğan, Eylül 2025'te Manchester City taraftarlarına yönelik duygusal açıklamasında Galatasaray'a bonservis bedeli ödenmeden transfer olmasının gerekçesini böyle açıklamıştı. İlerlemiş yaşına rağmen kendisini hâlâ formda hissettiğini söyleyen Gündoğan, "Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda yüksek seviyede forma giymeye devam edebileceğime gerçekten inanıyorum" demişti. O dönemde 35 yaşında olan futbolcu, artık çocukluğunun tuttuğu takımda, "benim için çok şey ifade eden bir ülkede" oynayabilecekti. Sözleşme imzasına, kısa süre önce paylaştığı Galatasaray şapkalı çocukluk fotoğrafı da eşlik etmişti.

Ancak yaklaşık 13 ay sonra Gündoğan'ın hayalleri suya düştü. Onun için bu kadar önemli olan oynama süresi neredeyse sıfıra indi. İki maçta yalnızca 11 dakika forma giydi. Süper Lig'deki son altı maçta ise 90 dakikanın tamamını yedek kulübesinde geçirdi. Çocukluğunda gönül verdiği kulübün formasını giymesinin verdiği mutluluğun yerini şu anda hayal kırıklığının alması şaşırtıcı değil. Yine de genellikle soğukkanlılığıyla bilinen tecrübeli oyuncunun cumartesi günü herkesin önünde böylesine öfkelenmesi şaşkınlık yarattı.

Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde eski takımı Barcelona ile karşılaşmaya hazır olup olmadığı sorulan Gündoğan, Kasımpaşa maçında da 90 dakika yedek kulübesinde oturduktan sonra sert bir yanıt verdi: "Zaten oynamıyorum, neden hazır olayım ki?" Bu sözler, beklendiği gibi Türkiye'deki her zaman hareketli olan spor basınında ve taraftarlar arasında büyük tartışma yarattı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da konuyu bir an önce yatıştırmaya çalıştı. Gazeteci Burhan Can Terzi'nin aktardığına göre Buruk, "Bence İlkay'ın sözleri yanlış anlaşıldı. Isınmasına rağmen oyuna alınmadığı için maçtan sonra biraz gergin olmuş olabilir" dedi ve ekledi: "Buna fazla anlam yüklemedim, çünkü İlkay iyi antrenman yapıyor ve oynamayı bekliyor."

Ancak konu Gündoğan açısından muhtemelen kapanmış değil. Ayrılık ihtimali giderek güçleniyor. Öte yandan yedek kulübesine mahkûm edilmesi de bir anda ortaya çıkan bir durum değil.

İlkay Gündoğan eleştirilerin odağında: Yedek kalacağının işaretleri nasıl ortaya çıktı?

Coşkulu taraftarların büyük sevinçle karşıladığı transferin hemen ardından bile Gündoğan'ın İstanbul'da uzun vadede işinin kolay olmayacağı görülüyordu. Orta saha oyuncusu, topla olan tekniği ve oyun zekâsı nedeniyle bir dönem Pep Guardiola'nın büyük beğenisini kazanmıştı, ancak uyum sağlamakta gözle görülür biçimde zorlanıyordu. Oysa Barcelona'daki bir yıllık döneminin ardından Manchester City'ye döndüğünde düzenli olarak sahaya çıkmıştı. Sezonu 33'ü Premier Lig'de, 10'u Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 54 maçla tamamlamıştı. Böylesine düzenli oynayan bir futbolcunun, kalite bakımından kuşkusuz daha düşük seviyedeki Türkiye'nin en üst liginde ilk 11'de yer bulacağı düşünülebilirdi. Veda paylaşımındaki sözlerine bakılırsa Gündoğan da belli ki böyle düşünüyordu.

Ancak bunun yanlış bir varsayım olduğu kısa sürede anlaşıldı. Gündoğan en azından düzenli olarak şans bulsa da ilk 11'in tartışmasız isimlerinden biri olmaktan uzaktı. Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki 32 maçında 12 kez sonradan oyuna girdi, 15 kez oyundan alındı. Artık forma numarasının ışıklı oyuncu değişikliği tabelasında görünmesi bile nadir bir olay. Gazetelerde, yorumcular arasında ve sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştiriler geçmişte de bugün de aynı. Takım arkadaşı Leroy Sane'nin de yakından bildiği bu eleştirilere göre Gündoğan çok yavaş, oyuna yeterince etki edemiyor ve fiziksel açıdan eksikleri var.

Örneğin eski Türk millî futbolcu Nihat Kahveci, birkaç hafta önce Sporting Lizbon'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi açılış maçında Gündoğan'ın yalnızca beş dakika süre almasının ardından, "Bu eksikler iki buçuk aydır biliniyor, sonra İlkay oyuna giriyor ama sahada hiç varlık gösteremiyor. Antrenman merkezindekilerden bazıları yeterince hızlı koşmadığını söylüyor" demişti. Bu süreçte Gündoğan'ın eşi de internette hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray taraftarlarıyla tartıştı. Sosyal medyada eşine yöneltilen, bazıları ağır hakaretler içeren mesajlara şu yanıtı verdi: "İlkay'ın neden oynamadığını bilmek istiyorsanız bana değil, teknik direktörünüze sorun."

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Yüksek maaşlı oyuncunun sözleşmesi sona eriyor: İlkay Gündoğan iddiayı yalanladı

Gündoğan'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmasının söz konusu olmadığı belirtiliyor. Türk gazetesi Sabah ise Galatasaray'ın kışın gerçekleşecek bir transfer için bastırdığını yazıyor. İddiaya göre kulüp, Gündoğan'ın yıllık 4,5 milyon avro olduğu öne sürülen yüksek maaşını bütçesinden çıkarmak için tecrübeli oyuncuyla bir an önce yollarını ayırmak istiyor. Buruk'un da sezonun kalan bölümünde ona yeniden daha büyük bir rol verme niyetinde olmadığı söyleniyor.

Gündoğan ise Mundo Deportivo'ya yaptığı açıklamada transfer düşüncesi olmadığını belirtti: "Transfer söylentileri doğru değil. Kış transfer döneminden sonra da burada kalmak ve Galatasaray'la bir kupa daha kazanmak için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum." Haberde olası taliplerin adının geçmemesi de iddianın asılsız olabileceğine dair bir başka işaret.

Yazın ise Almanya'daki hedefleri olan eski kulüplerinden biri onun için bir çıkış yolu olabilir. Söz konusu kulüp Borussia Dortmund değil, ikinci lig ekibi 1. FC Nürnberg. Miroslav Klose yönetiminde etkileyici hücum futbolu oynayarak sezona müthiş başlayan Nürnberg, etkileyici transfer politikası ve altyapı çalışmaları sayesinde yedi maçta topladığı 17 puanla puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor.

İlkay Gündoğan eski aşkına dönecek mi?

Profesyonel kariyerine 2009'da Nürnberg'de başlayan Gündoğan'ın eski kulübüne dönebileceğine ilişkin söylentiler yıllardır gündemde. Bunda, kendisinin de dönüş ihtimalinden kamuoyu önünde sık sık söz etmesinin payı var. Gündoğan, temmuz ayında Sky'a verdiği röportajda, "Elbette geri dönebileceğimi düşünüyorum. Hangi rolde olursa olsun. Bir ya da iki yıl daha oyuncu olarak mı, yoksa belki yönetici ya da teknik direktör olarak mı, bilmiyorum. Her şey mümkün" demişti.

Futbolseverleri, özellikle de Nürnberg taraftarlarını heyecanlandıracak bu dönüşün gerçekleşmesi için muhtemelen kulübün Bundesliga'ya yükselmesi gerekiyor. Galatasaray'ın beklenmedik biçimde Gündoğan'ın sözleşmesini feshetmemesi hâlinde, mali engel nedeniyle kışın bir dönüş zaten pek olası görünmüyordu. Kiralık transfer de geçici bir çözüm değil. FIFA kurallarına göre bir profesyonel futbolcunun kiralık döneminin bittiği tarihte asıl kulübüyle en az bir yıllık sözleşmesinin ya da buna karşılık gelen bir uzatma opsiyonunun bulunması gerekiyor. Böylece oyuncuların gönderilip ardından kulüpsüz kalmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Gündoğan mevcut durumuna katlanıp bir yarım sezon daha beklerse yazın bonservis bedeli ödenmeden Nürnberg'e katılabilir. Böylece eski kulübünde en çok sevdiği şeyi, futbol oynamayı, sonunda yeniden yapabilir.

IMAGO

İlkay Gündoğan'ın profesyonel kariyerinde oynadığı kulüpler