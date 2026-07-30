"Sadece bilginiz olsun: Hâlâ bir sakatlıktan iyileşiyorum ve bu yüzden henüz antrenmanlara başlamadım. 'Kadro dışı bırakılmadım' - yani saçma sapan şeyler yazmayı bırakın. Teşekkürler" yorumunu yapan Grealish, ESPN UK'nin Instagram paylaşımına tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımda, Grealish ile Kalvin Phillips'in City'nin yeni başlayan Asya hazırlık turu kadrosuna alınmadığı iddia edilmişti.

Bu durum, yeniden Championship ekibi Sheffield United'a kiralanması beklenen Phillips için gerçekten geçerli olsa da Grealish için böyle değil. Paylaşım daha sonra silindi.

Grealish, geçen sezon Everton'a kiralanmasının ardından şimdilik yeniden Manchester'a döndü. Sözleşmesi 2027'de sona erecek olan ofansif orta saha oyuncusunun City'de bir geleceği olup olmadığı ise belirsiz.

Jack Grealish, ocak ayından bu yana ayak kırığı nedeniyle sahalardan uzak

Grealish'in Asya turunda yer almamasının nedeni, kendisinin de vurguladığı gibi ocak ayında yaşadığı ayak kırığının etkileri. Bu nedenle İngiliz oyuncunun takım antrenmanlarına dönüşü şu ana kadar mümkün olmadı, Grealish dönüşü için çalışmalarını sürdürüyor.

"Jack şu anda burada ve Manchester City'nin bir oyuncusu. Gittiğim her kulüpte hep şunu söylerim: Bir oyuncu kulübün parçası olduğu sürece, onu çalıştırmaya gayret etmek benim görevimdir" sözleriyle City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca, geçen hafta yapılan resmi tanıtımında, ayrılan Pep Guardiola'nın yerine gelirken Grealish için kapıyı tamamen kapatmadı. Maresca, 2022/23 sezonunda da City'de yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı ve bu nedenle İngiliz milli oyuncuyu yakından tanıyor: "Kocaman bir yüreği var ve gerçekten harika bir çocuk. Ne olacağını göreceğiz" dedi İtalyan teknik adam.





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Grealish, 2021'de o dönem için rekor olan 117,5 milyon euro bonservis bedeliyle - yalnızca bu yaz yeni transfer Elliot Anderson'ın 135 milyon euroyla geride bıraktığı - Aston Villa'dan Skyblues'a transfer olmuştu. Zaman zaman ilk 11'in değişmez isimlerinden biri oldu ve Şampiyonlar Ligi zaferini de içeren 2022/23'teki üç kupa başarısında önemli pay sahibi oldu. Ancak Grealish, bonservis bedeli nedeniyle oluşan son derece yüksek beklentileri hiçbir zaman tam anlamıyla karşılayamadı.

Manchester City, Jack Grealish'i yeniden Everton'a kiralayacak mı?

2024/25'te giderek daha az süre almaya başlamasının ardından Grealish, geçen yaz Everton'a kiralık gitmeyi kabul etti. Burada düzenli oynadı ve yeniden çıkışa geçti. Hatta bir ara milli takıma dönme ve 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere forması giyme umudu da doğmuştu. Ancak ayak kırığı bu hayali ocak ayında aniden sona erdirdi, o tarihten bu yana Grealish sahaya çıkamadı.

Bundan sonra ne olacağı belirsiz. City'de gerçekçi bir geleceği oldukça uzak görünüyor, Everton'a bir kez daha kiralanması ise duyumlara göre muhtemel - tabii Toffees'in haftalık yaklaşık 350.000 euro seviyesindeki yüksek maaşın büyük bölümünü karşılamaya devam etmeye istekli olması halinde. Ancak City, bir dönemki rekor transferini satmayı ve 2021'de ödediği bonservisin en azından küçük bir kısmını geri kazanmayı da isteyebilir. Grealish, gelecek yıl sözleşmesinin sona ermesiyle İngiltere ikincisinden bonservissiz olarak da ayrılabilir.



