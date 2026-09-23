"Saçma ve zırva sözler": Van Dijk, Fas maçı söylentisinin ardından gazetecilerle hesaplaşıyor

Hollanda'nın yıldızı Virgil van Dijk, 2026 Dünya Kupası'ndaki Fas maçının ardından peşini bırakmayan bir söylenti nedeniyle bugün düzenlenen basın toplantısında öfkeden patladı.

Hollanda basını, ülkesinin Dünya Kupası son 32 turunda Fas karşısında elenmesinin (1-1, penaltılarda 3-2) sorumlularından biri olmakla suçladıktan sonra, Virgil van Dijk bugün, çarşamba günü basın mensuplarına konuştu.

Yarın UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya ile karşılaşmadan önce yeni teknik direktörü Xavi Hernandez ile birlikte düzenlediği basın toplantısında 35 yaşındaki savunmacı, takımın eski teknik direktörü Ronald Koeman'a Fas'a karşı beş savunmacıyla oynamayı önerdiğini iddia eden söylentiye yanıt verdi.

Virgil şunları söyledi: "Meslektaşlarınızdan biri (De Telegraaf gazetesi muhabiri Valentijn Driessen) Fas'a karşı beş savunmacıyla oynamayı önerdiğimi iddia etti. Bu saçma bir söz. Bu hikaye, sanki elenmemizin sebebiymiş gibi abartılı bir biçimde şişirildi. Durum böyle değildi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Taktik planı benim işim değil ve şu an beş savunmacıyla oynamayı düşünmüyorum. Her türlü saçmalık yayıldı ve bu çok sık oluyor."

Van Dijk şöyle sürdürdü: "Sanki Hollanda futbolunu mahvetmişiz gibi, Koeman ve ben suçlu olarak seçildik."

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Ardından Virgil van Dijk, söylentiyi ortaya atan muhabir Valentijn Driessen'e doğrudan seslenerek şunları söyledi: "Hollanda futbolunu mahvettiğimi söyledin, ama bu konuda hiçbir şey bilmiyorsun."

Sözlerine şöyle devam etti: "Hollanda Milli Takımı'nın beş oyuncuyla oynamasına ben karar vermedim."

Liverpool'un savunmacısı ayrıca, kendisine göre Hollanda'da farklı muamele görmesiyle ilgili duygularını ve üzüntüsünü dile getirdi ve şunları söyledi: "Sen ve meslektaşların buna katkıda bulunuyorsunuz. Hollanda'da ve dünyanın geri kalanında bana nasıl bakıldığı arasında fark görüyorum. Kariyerimi incelerseniz... Hepimiz aynı şekilde yargılanmalıyız. Herkes gibi yargılandığımı hissetmiyorum."