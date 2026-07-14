Alexis Mac Allister’ın annesinin davranışı, yarın Çarşamba günü 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile oynanacak maç öncesinde Arjantinli taraftarların öfkesini uyandırdı.

Oğlu 2020 yılında Brighton'da oynamaya başladığında onunla birlikte İngiltere'ye taşınan Silvana Rella, turnuva boyunca yaygın olarak söylenen coşkulu şarkılara katılmadı.

Taraftarlar ve oyuncular “Zıplamayan İngilizdir” şarkısını söylerken, oyuncular soyunma odasında Falkland Adaları ve Diego Maradona ile ilgili şarkıların ritmine göre dans ediyorlar.

Arjantinli taraftarlar ise Çarşamba günkü yarı final maçı için en sevdikleri tezahüratla hazırlandılar: “Zıplamayan İngilizdir.”

Grup aşaması boyunca ve çeyrek finalde İsviçre’yi yendiklerinden beri, binlerce taraftarın gürültü ve coşku yarattığı videolar internette yayıldı.

Ancak Silvana, Falkland Savaşı’ndan, Diego Maradona’nın eliyle attığı golden ve 1998 ile 2002 yıllarındaki gergin maçlara kadar uzanan bu rekabeti abartmıyor.

"The Sun" gazetesine verdiği demeçte şöyle açıkladı: "Bana olan şey, soğuk hava ve güneşin azlığı nedeniyle İngiltere'de yaşamak konusunda biraz olumsuz bir imajım olmasıydı."

Şöyle devam etti: “Asla İngiltere’ye gitmememiz gerektiğini söylerdim, ama şimdi oraya gittikten sonra her şey değişti. İnsanlara bakış açım bile.”

Şöyle devam etti: “Soğuk insanlar bulacağımı sanıyordum, ama çok kibar ve saygılılar. Bizi son derece sıcak karşıladılar ve mümkün olan en iyi şekilde davrandılar.”

Teknik direktör Lionel Scaloni gibi o da iki ülke arasındaki anlaşmazlıktan uzak duruyor.

Silvina şöyle devam etti: “İngiltere’deki mesele, Falkland/Malvinas Adaları konusunda tarihimizle bir ölçüde bağlantılı. Scaloni’nin de söylediği gibi, bu sadece bir futbol maçı. Torunum İngiltere’de doğdu.”

Şöyle devam etti: “Bu yüzden herkes ‘zıplamayan İngilizdir’ dediğinde… ben oturmaya devam ediyorum ve aynı şeyi söyleyemem. Bu anlamda, buna katılmıyorum.”

Silvina’nın gerginliğe kapılmayı reddetmesi, ülkesindeki taraftarların tepkisini çekti; Arjantinli haber sitesi Info BAE’nin X sitesinde paylaştığı bir gönderiye gelen tepkiler, binlerce yorumdan oluşuyordu ve bunların büyük çoğunluğu olumsuzdu.

Bu eleştiriler, hayranların çelişkili sadakat olarak gördükleri şeyleri eleştirmekten açıkça hakaret etmeye kadar uzanıyordu.

Biri sosyal medyada “Saçma sapan yaşlı kadın” yazarken, bir diğeri “Yüzüne yazıyor” dedi.

Üçüncüsü ise şöyle ekledi: “Hadi ama Silvana, tamamen İngilizmiş gibi davranmayı bırak.”

Mac Allister ise bu konuda da açıkça tavrını ortaya koydu.

Liverpool yıldızı şöyle konuştu: “Onlara (İngilizlere) büyük saygı duyuyorum çünkü şu ana kadar altı yıldır oradayım ve bana her zaman çok iyi davrandılar.”

Ve şöyle bitirdi: “Futbol açısından, ne pahasına olursa olsun bizi yenmek istediklerine dair en ufak bir şüphem yok. Çok zorlu bir maç olacak, bu yüzden şimdi elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Tüm saygımla söylüyorum, sahada muhteşem bir mücadele olacak.”