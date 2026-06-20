Saçma olmayan bir rüya… Amerikalı yıldız, Dünya Kupası takımlarına meydan okuyor

Amerikalı savunma oyuncusu Chris Richards, ülkesinin milli takımının Dünya Kupası’nı kazanması fikrinin hiç de uzak ya da hayalci olmadığını düşünüyor.

ABD milli takımı, Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Avustralya karşısında ikna edici bir performans sergiledi ve 2-0 galip gelerek, Paraguay'a karşı aldığı 4-1'lik büyük galibiyetin de yardımıyla son 32'ye kalmayı garantiledi.

ESPN, Avustralya engelini aştıktan sonra Chris Richards’ın açıklamalarını yayınladı. Richards, “Şampiyonluğu kazanmak istediğimizi söylemenin saçma olduğunu düşünmüyorum” dedi.

"Elbette o ana ulaşana kadar önümüzde pek çok maç var, ancak her maçı tek tek ele alıyoruz" diye ekledi.

Richards, “Bu turnuvanın sonunda Dünya Kupası’nı kaldırmak istiyoruz” diye vurguladı.

ABD milli takım oyuncusu Tyler Adams ise kutlamaları çabucak sonlandırıp dikkatleri tekrar şimdiki zamana yönelten “24 saat kuralı”nın uygulanması gerektiğinden bahsetti.

Adams, “Olayların önüne geçmeyelim” dedi.