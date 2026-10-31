Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, oyuncularına sert bir uyarıda bulunarak Premier League sezonuna yaptıkları kusursuz başlangıcı sekteye uğratan “saçma gollere” son vermelerini istedi. İtalyan teknik adam, bireysel savunma hatalarının bir hafta içinde ikinci kez ağır sonuçlar doğurmasının ardından hayal kırıklığını dile getirdi.
Bireysel hatalar City'ye pahalıya mal oluyor
Manchester City'nin Premier Lig sezonuna yaptığı kusursuz başlangıç, bireysel hataların sahadaki üstünlüğünü gölgelemesiyle ciddi bir sekteye uğradı. Sezona üst üste yedi galibiyetle başlayan son şampiyon, şimdi art arda iki yenilgi aldı. Bir hafta önce Aston Villa yenilgisindeki rolleri nedeniyle Marc Guehi ve Gianluigi Donnarumma eleştirilirken, Brighton'ın üç puanı almasını sağlayan savunma hatası nedeniyle bu kez Matheus Nunes mercek altına alındı.
Maresca, kulübün resmî internet sitesine yaptığı açıklamada, "Şu anda önleyebileceğimiz basit goller yiyoruz. Umarım bir sonraki maçta bunların önüne geçebiliriz" dedi. "Ne yazık ki oyuncularımızın başına geliyor ama bunun oyunun, futbolun bir parçası olduğunu düşünüyorum. Aleyhimize birçok kez oluyor. Neyi daha iyi yapabileceğimizi analiz edip anlamamız ve yolumuza devam etmeye çalışmamız gerekiyor."
Şöyle devam etti: "Elbette mutlu değiliz. Oyuncular, ben, teknik ekip... Maç kaybettiğimizde hiç kimse mutlu olmuyor. Ancak bütün maçları kazanamayacağımızın farkındaydık, dolayısıyla böyle dönemler yaşanıyor. Sadece bazı şeyleri iyileştirmeye, yolumuza devam etmeye ve mümkün olan en kısa sürede yeniden maç kazanmaya çalışmalıyız."
Maresca kaçan fırsatları değerlendirdi
Maçın büyük bölümünde kontrolü elinde tutup birkaç net fırsat yakalamasına rağmen City, hücumdaki baskısını gole çeviremedi. Bitiricilikteki bu eksiklik ve savunmadaki zaaflar, Maresca'yı çözüm arayışına itti. Teknik direktör, soyunma odasında Unai Emery'nin takımına karşı alınan son yenilginin ardından yaşanana benzer, derin bir hayal kırıklığı olduğunu belirtti.
Teknik direktör, "Aston Villa maçından sonra hissettiğimize çok benzer bir duygu" diye konuştu. "Ne yazık ki puan almak için yeterince fırsat yarattık ama gol atamadık. Şu anda işler böyle gidiyor. Olumlu bir sonucu hak edecek kadarını yaptık ama ilerlemeli ve maç kazanmaya çalışmalıyız. Son iki ya da üç maçta bu birkaç kez yaşandı. Ancak nasıl daha iyi oynayabileceğimizi analiz edip yolumuza devam etmeliyiz."
"Şu anda Premier Lig'de atılan gol sayısında ikinci sıradayız; bu da gol attığımız anlamına geliyor. Ancak basit goller yiyoruz ve bunların önüne geçebiliriz. Umarım bir sonraki maçta bunu başarırız."
Savunmada disiplin çağrısı
İtalyan teknik adam, şampiyonluk yarışı kızışırken savunmadaki bu zaafların kalıcı hâle gelmesini önlemekte kararlı. City, hücum bölgesinde en üretken takımlardan biri olmayı sürdürse de savunmadaki konsantrasyon eksikliği nedeniyle puan tablosundaki liderliğini kaybetti. Maresca, City'yi yeniden galibiyete taşımak amacıyla çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'e karşı oynayacakları maç öncesinde takımının savunmadaki eksiklerini gidermeye çalışacak.
Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.
Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.
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- “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
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