Valencia'nın İspanyol oyuncusu Pablo Maffeo, takımının Real Madrid karşısında oynadığı ve İspanya Ligi'nin on ikinci haftasında kraliyet kulübünün 3-0'lık net galibiyetiyle sona eren maçın devre arasında yaptığı televizyon röportajındaki öfkeli açıklamalarının yol açtığı tartışmanın ardından, resmi "Instagram" hesabındaki hikâye özelliğinde yayımladığı bir açıklama aracılığıyla resmen özür diledi.

İspanyol "Cadena Ser" radyosu, Maffeo'nun sözleri geniş çaplı eleştirilere yol açtıktan sonra olayın ayrıntılarını açıklamaya ve tepkisinden dolayı özür dilemeye özen gösterdiğini, öfkesinin kendisiyle röportaj yapan gazeteciye yönelik olmadığını ve medya alanında çalışanlara saygı duyduğunu vurguladığını aktardı.

Valencia'lı oyuncu açıklamasına şu sözlerle başladı: "Bunu, devre arasında olanları açıklama ihtiyacı hissettiğim için yazıyoruz." Maffeo, röportajı yapması gerektiğinin kendisine bildirildiğini, ancak çok öfkeli olduğunun ve zamanlamanın düşüncelerini ifade etmek için uygun olmadığının farkında olduğu için en başından beri bunu istemediğini belirtti.

Maffeo, sonunda röportajın zorunlu olduğunun ve istemese de görünmesi gerektiğinin kendisine bildirildiğini ekleyerek, maçın hemen ardından gazeteciden özür dilediğini ve ona tepkisinin kişisel olarak kendisine yönelik olmadığını açıkladığını belirtti.

İspanyol bek, işini yapan tüm profesyonellere büyük saygı duyduğunu teyit ederek, gazetecinin olanlardan sorumlu olmadığını, açıklamadaki amacının olayın ayrıntılarını açıklamak ve kimseye hakaret etme niyetinde olmadığını vurgulamak olduğunu, tepkisini kişisel olarak algılayan herkesten özür dilediğini vurguladı.

Maffeo'nun özrü, ilk yarının devre arasında "DAZN" kanalına yaptığı ve röportaj yapmaktan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği şu açıklamalarının ardından geldi: "Bu röportajı yapmayı kesinlikle istemiyorum, saçma bir şey. Yapılması gerekiyorsa yapılır ve biter. Hiçbir faydası yok, biz maç oynuyoruz."

Valencia'lı oyuncunun sözleri röportajı reddetmekle sınırlı kalmadı, aynı zamanda hakemliğe de eleştiriler yönelterek takımının adil olmayan kararlara maruz kaldığını düşündüğünü belirtti ve şunları söyledi: "Olmayan fauller veriliyor. Bana ne isterseniz sorun, bize daha adil bir hakem gerekiyor. İlk golde faul yoktu ve bu bizi etkiliyor."

Real Madrid, Mestalla Stadı'nda karşılaşmayı 3-0'lık net bir skorla kazanarak tüm kulvarlardaki üst üste sekizinci galibiyetini elde etmişti. Valencia ise kendi sahasındaki olumsuz sonuçlarını sürdürerek İspanya Ligi puan tablosunda sondan bir önceki sırada kaldı.